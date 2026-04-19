ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్. మరో 4 రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈసారి వేసవి సెలవులు దాదాపుగా 48 రోజులు ఉండనున్నట్లు సమాచారం.
ఎట్టకేలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులను ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 11 వరకు వేసవి సెలవులను ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ ఖరారు చేసింది.
ఈ లెక్కన ఏపీలో స్కూళ్లకు దాదాపుగా 48 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులకు, వారి తల్లీదండ్రుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది.
ఏపీ 2025-26 అకాడమిక్ ఇయర్ కాలెండర్ ప్రకారం ఏప్రిల్ 23న స్కూల్స్ చివరి వర్కింగ్ డేగా నిర్ణయించారు. దీంతో ఏప్రిల్ 24 నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఆ తర్వాత జూన్ 12 నుంచి స్కూళ్లలో కొత్త అకడమిక్ ఇయర్ క్లాసులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
అలాగే ఏపీలో ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఇప్పటికే సెలవులను ప్రకటించగా.. ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ క్లాసులు జూన్ 1 నుంచి తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.