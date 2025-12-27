Schools Holiday : తెలుగు ప్రజలు ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకునే పండుగల్లో సంక్రాంతి ముఖ్యమైనది. ఈ పండుగ కోసం ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక సెలవులు వస్తుంటాయి. ఈసారి కూడా సంక్రాంతి సందర్భంగా సెలవులు రావడం విద్యార్థుల్లో మరింత ఆనందం కలిగిస్తోంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి అధికారికంగా నాలుగు రోజుల సెలవులు మాత్రమే ఉన్నాయి. జనవరి 12 నుంచి 15 వరకు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే వీటికి ముందు.. తర్వాత వచ్చే వారాంతాలు.. ఇతర సెలవులు కలవడంతో మొత్తం సెలవుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది.
జనవరి 10న రెండో శనివారం ఉండటంతో ఆ రోజు సెలవే. అలాగే జనవరి 11 ఆదివారం కూడా సెలవు. అంటే జనవరి 10 నుంచే విద్యార్థులకు సెలవులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశముంది. తర్వాత జనవరి 12, 13, 14, 15 వరకు సంక్రాంతి హాలిడేస్ కొనసాగుతాయి. సాధారణంగా జనవరి 16న పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కావాలి. కానీ ఆ రోజు కనుమ ఆప్షనల్ హాలిడే ఉంది. ఇక జనవరి 17 శనివారం కాగా, షబ్-ఈ-మేరాజ్ కారణంగా కొన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండొచ్చు. జనవరి 18 ఆదివారం కావడంతో ఆ రోజు కూడా సెలవే.
ఈ విధంగా చూస్తే జనవరి 10 నుంచి 18 వరకు వరుసగా సెలవులు వచ్చే అవకాశముంది. కేవలం జనవరి 16 ఒక్కరోజు కోసం పాఠశాలలు తెరవడం సాధ్యమా అనే సందేహం తల్లిదండ్రుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. అందుకే ప్రభుత్వం అధికారికంగా జనవరి 10 నుంచి 18 వరకు సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
జనవరి నెలలో సంక్రాంతి పండుగకే కాదు..ఇతర సందర్భాల వల్ల కూడా అనేక సెలవులు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో ఈ నెలలో అధికారిక సెలవులు, ఆప్షనల్ హాలిడేస్ కలిసి విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు మంచి విరామాన్ని ఇస్తున్నాయి. జనవరి 1న న్యూ ఇయర్కు ఆప్షనల్ హాలిడే ఉండగా, 3న హజ్రత్ అలీ బర్త్డే కూడా ఐచ్ఛిక సెలవుగా వస్తుంది. మధ్యలో భోగి (14), సంక్రాంతి (15) అధికారిక సెలవులుగా ఉండగా, కనుమ (16) ఆప్షనల్ హాలిడేగా లభిస్తుంది. అలాగే షబ్-ఈ-మేరాజ్ (17), శ్రీ పంచమి (23) కూడా ఐచ్ఛిక సెలవులుగా ఉన్నాయి. నెల చివర్లో జనవరి 26న రిపబ్లిక్ డే జాతీయ సెలవుగా ఉండటంతో..జనవరి నెల మొత్తం సెలవులతో నిండిన నెలగా మారింది. మొత్తం పైన సంక్రాంతి సెలవులు కాకుండా 11 రోజులు ఎక్స్ట్రా సెలవులు రానున్నాయి.
ఇదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే జనవరి 10 నుంచి 18 వరకు అన్ని విద్యాసంస్థలకు సంక్రాంతి సెలవులు ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ అన్నింటికీ ఈ సెలవులు వర్తిస్తాయి. జనవరి 19న పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.