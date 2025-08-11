English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!

School 3 Days Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త. మరోసారి వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. అది కూడా ఈ వారమే.. స్వాతంత్ర దినోత్సవం, కృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఈ మూడు రోజుల సెలవులు రాబోతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ రోజు సెలవు దినాలు ఉన్నాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 విద్యార్థులకు హాలిడే అంటే ఎగిరి గంతేసే వార్త. బిజీ బిజీగా పుస్తకాలతో వాళ్లు కాస్త బ్రేక్ దొరికినట్లుగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు నెలలో స్కూళ్లకు భారీగానే సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పటికే వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రాఖీ సందర్భంగా వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి ఈ వారంలో వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది.   

ఆగస్టు 15 హాఫ్ డే ఆ రోజు పాఠ్యాంశాలు ఎలాగో బోధించారు. ఇక ఆగస్టు 16వ తేదీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి, ఆ రోజు స్కూలుకు సెలవు ఉంటుంది. ఆదివారం ఆగస్టు 17వ తేదీ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్కూలు కాలేజీలు బందు. ఇలా వరుసగా మరోసారి ఈ వారంలో స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి.   

 వీకెండ్ లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇది బంపర్ ఛాన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ నెలలో వరుసగా మూడు రోజులు రెండుసార్లు రావడం విశేషం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే వార్తా అని చెప్పొచ్చు. పుస్తకాలు హోంవర్క్ లతో బిజీగా ఉండే విద్యార్థులకు ఇది గుడ్ న్యూస్. ఆగస్టు 15 పబ్లిక్ హాలిడే కావడంతో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులకు కూడా లాంగ్ వీకెండ్ దొరికినట్లు అయింది.  

 ఇక ఈ నెలలో శుక్రవారం ఆగస్టు 8వ తేదీ వరమహాలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా స్కూలుకు కాలేజీలకు సెలవులు ఇచ్చారు. ఆ మరుసటి రోజు శనివారం కూడా రెండో శనివారంతో స్కూల్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఇక 9వ తేదీ శ్రావణ పౌర్ణిమ అంటే రాఖీ పండుగ సందర్భంగా సెలవు ఇచ్చారు. ఆగస్టు 10వ తేదీ ఆదివారం ఇలా వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు వచ్చాయి.  

 ఇక మరోసారి ఈ వారంలో కూడా అదే రిపీట్ కాబోతుంది. ఆగస్టు 15, 16, 17 వరుసగా స్కూళ్లకు సెలవులు రాబోతున్నాయి. ఇక ఆగస్టు 27వ తేదీ వినాయక చవితి సందర్భంగా ఆరోజు కూడా స్కూల్లకు సెలవులు ఉంటాయి. ఈ నెలలో విద్యార్థులకు భారీగానే సెలవులు వచ్చాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు రావచ్చు.

school holidays 2025 3 days school holiday independence day holiday janmashtami holiday 2025 telugu states school holiday

