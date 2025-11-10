English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday Today: స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. ఈరోజు, రేపు.. మరొక రోజు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

School Holidays: వరుసగా పండగల వల్ల, వర్షాల వల్ల సెలవులు వచ్చిన తర్వాత.. ఇప్పుడు మళ్లీ ఎలక్షన్స్ వల్ల స్కూల్ లకు సెలవు ప్రకటించాల్సి వచ్చింది. దీంతో విద్యార్థులు ఆనందంలో మునిగి తేలుతున్నారు. ఒకరోజు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులపాటు స్కూల్ పిల్లలకు సెలవులు వచ్చాయి..
హైదరాబాద్‌లోని విద్యార్థులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ వచ్చింది. జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో జరగనున్న ఉపఎన్నికల కారణంగా నవంబర్‌ 10, 11 తేదీల్లో పాఠశాలలు.. కార్యాలయాలకు సెలవులు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ హరిచందన ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.  

సాధారణంగా ప్రతి రెండో శనివారం చాలా స్కూళ్లు సెలవు ఇస్తాయి. అయితే, ఈసారి ఎన్నికల కారణంగా విద్యార్థులకు వరుసగా రెండు రోజులు విశ్రాంతి దొరుకుతోంది. ఎన్నికల కోసం పోలింగ్‌ కేంద్రాలుగా ఉపయోగించే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు.. కార్యాలయాలు నవంబర్‌ 10న పోలింగ్‌ ఏర్పాట్ల కోసం మూసివేస్తారు. మరుసటి రోజు 11న పోలింగ్‌ జరగనున్నందున ఆ రోజు కూడా సెలవు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు.  

ఇదే విధంగా.. నవంబర్‌ 14న లెక్కింపు రోజు కూడా లెక్కింపు కేంద్రాలుగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే సెలవు ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు పెయిడ్‌ హాలిడే ఇవ్వాలని కూడా కలెక్టర్‌ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయంతో విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయులు సంతోషంగా ఉన్నారు.  

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికల నేపధ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇటీవల ఆ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌ ఆకస్మికంగా మరణించడంతో ఉపఎన్నికలు అవసరమయ్యాయి. ఆయన సతీమణి సునీత గోపీనాథ్‌ కాంగ్రెస్‌ తరఫున పోటీ చేస్తున్నారు. బీజేపీ నుంచి దీపక్‌ రెడ్డి, కాంగ్రెస్‌ నుంచి నవీన్‌ యాదవ్‌ బరిలో ఉన్నారు.

అంతేకాకుండా, నవంబర్‌ 5న కార్తీక పౌర్ణమి.. గురునానక్‌ జయంతి సందర్భంగా కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వడంతో విద్యార్థులకు ఈ నెల మొత్తం పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ విధంగా నవంబర్‌ 10, 11 తేదీల్లో జూబ్లీహిల్స్‌ పరిధిలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు.. సంస్థలు మూసివేయబడతాయి. విద్యార్థులు ఈ సెలవులను సరదాగా గడపడానికి సిద్దమవుతున్నారు.

