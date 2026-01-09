English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holidays: ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు మరో 4 రోజులు సెలవులు..సంక్రాంతి తర్వాత మరో పండగ!

School Holiday List January 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులకు జనవరి నెలలో పండగ రాబోతోంది. రాష్ట్ర సచివాలయం (నబన్నా) విడుదల చేసిన 2026 సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఈ నెలలో రెండు సార్లు సుదీర్ఘ సెలవులు రానున్నాయి. దీనివల్ల ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తమ కుటుంబాలతో కలిసి విహారయాత్రలు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశం లభించింది.
జనవరి రెండో వారంలో వరుసగా పండుగలు, వారాంతపు సెలవులు కలిసి వస్తున్నాయి. ఈ విరామం జనవరి 10 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.

జనవరి 10 (శనివారం): వారాంతపు సెలవు (రెండో శనివారం) జనవరి 11 (ఆదివారం): సాధారణ సెలవు. జనవరి 12 (సోమవారం): స్వామి వివేకానంద జయంతి. జనవరి 13 (మంగళవారం): (అధికారిక సెలవు లేదు, కానీ లోకల్ ప్లాన్ ప్రకారం సెలవు తీసుకుంటే విరామం కొనసాగుతుంది). జనవరి 14 (బుధవారం): మకర సంక్రాంతి.

మంగళవారం ఒక్కరోజు సెలవు పెట్టుకుంటే, శనివారం నుండి బుధవారం వరకు వరుసగా 5 రోజుల పాటు ఆఫీసు పనుల నుండి విరామం పొందవచ్చు.

జనవరి చివరి వారంలో దేశభక్తి, ఆధ్యాత్మిక వేడుకలు వరుసగా వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఎటువంటి అదనపు సెలవు అవసరం లేకుండానే వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు లభిస్తున్నాయి. జనవరి 23 (శుక్రవారం) నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి, సరస్వతి పూజ పర్వదినం సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌లో సెలవు రానుంది. అలాగే జనవరి 24 శనివారం వీకెండ్ సెలవుతో పాటు జనవరి 25 ఆదివారం కావడం వల్ల హాలీడే ఉంటుంది. అలాగే జనవరి 26 సోమవారం గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పబ్లిక్ హాలీడే ఉంది. ఈ విధంగా జనవరి చివర్లో వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. 

పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా రాష్ట్ర పండుగలు, మహనీయుల జయంతి వేడుకలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత కారణంగా ఈ సుదీర్ఘ విరామాలు సాధ్యమయ్యాయి. జనవరి నెలలో వాతావరణం పర్యాటకానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి, దార్జిలింగ్ లేదా సుందర్బన్స్ వంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లాలనుకునే వారు ఇప్పుడే ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

School holidays holidays news West Bengal Holiday West Bengal Holiday List state government State Government Employees List of Nabanna holidays

