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రేపు పాఠశాలలకు పబ్లిక్ హాలిడే.. ఏపీలో స్కూళ్లు, ఆఫీసుల బంద్! తెలంగాణలో మాత్రం..!!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 20, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:24 AM IST

School Holidays Alert: విద్యార్థులకు స్కూల్ సెలవు అంటే పండగే.. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి శుక్రవారం కూడా స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా రేపు, ఆగస్టు 21వ తేదీ శుక్రవారం ఏపీలో పబ్లిక్ హాలిడేగా ప్రకటించారు. దీనివల్ల స్కూళ్లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ మూసివేసి ఉంటాయి. అయితే తెలంగాణలో మాత్రం రేపు ఆప్షనల్ హాలిడే మాత్రమే ఉంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

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స్కూళ్లకు సెలవు

శ్రావణ మాసం సందర్భంగా ఈ నెలలో పూజలు, పెళ్లిళ్లకు ప్రత్యేకత ఉంది. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా రేపు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ లక్ష్మీదేవి పూజలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. శ్రావణ పూర్ణిమకు ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజున ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.  

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రేపు స్కూళ్లకు సెలవు

ఈ సందర్భంలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటిస్తారు. ఆగస్టు 21వ తేదీ శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా ఏపీలో సెలవు దినంగా ప్రకటించారు. దీనివల్ల స్కూళ్లతో పాటు ప్రభుత్వ కళాశాలలకు కూడా సెలవు దినం లభించనుంది.  

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ఏపీ పాఠశాలల సెలవులు

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆగస్టు నెలలో 2, 9, 16, 23, 30 తేదీల ఆదివారాలు సెలవులుగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా, ఎనిమిదో తేదీ రెండో శనివారం కావడం వల్ల అక్కడ వరుసగా శని, ఆదివారాలు సెలవులు వచ్చాయి.  

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వరలక్ష్మీ వ్రతం సెలవు

దీనితో పాటు శ్రావణ పౌర్ణమిని రాఖీ పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు. ఆ రోజు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే 25వ తేదీన కేరళకు ప్రత్యేకమైన ఓనం పండుగ రానుంది, ఆ రోజు కేరళలో సెలవు ప్రకటిస్తారు. మొత్తం అక్కడ పది రోజులు కూడా సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.  

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తెలంగాణ సెలవుల జాబితా

ఇక ఈద్ మిలాద్-ఉన్-నబి సందర్భంగా ఆగస్టు 25వ తేదీ ఏపీలో, తెలంగాణలో మాత్రం 26వ తేదీ పబ్లిక్ హాలిడేగా ఉన్నాయి. అలాగే 28వ తేదీ రక్షాబంధన్ సందర్భంగా తెలంగాణలో హాఫ్ హాలిడే ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల చివరిలో మూడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి.

TAGS:
ap school holidays august 2026
Varalakshmi Vratam Holiday AP
Telangana Optional Holiday August

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