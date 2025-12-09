English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holiday: రేపటి నుంచి 5 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..?

School Holiday: రేపటి నుంచి 5 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..?

School Holiday Tomorrow December 10: రేపటి నుంచి డిసెంబర్ 14 వరకు.. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. తీవ్రమైన చలి, భారీ వర్షాలు, తుపాను ప్రభావం.. ఎన్నికలు.. ఉపాధ్యాయుల సమ్మె కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరి ఈ సెలవులు ఎక్కడెక్కడ అనే విషయానికి వెళితే..
దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో డిసెంబర్ 10 నుంచి 14 వరకు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. వర్షాలు, తీవ్రమైన చలి.. ఎన్నికలు..ఉపాధ్యాయుల సమ్మె వంటి వివిధ కారణాల వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సెలవులు విద్యార్థులకు కొంత ఊరట కలిగిస్తున్నాయి.

ఉత్తర భారతదేశంలోని జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన చలితో పాటు పొగమంచు ఎక్కువగా ఉండటంతో పాఠశాలలకు వారం రోజుల సెలవులు ఇచ్చారు. కొండ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరీ తగ్గిపోవడంతో చిన్న పిల్లలు స్కూల్‌కి రావడం ప్రమాదకరంగా మారింది. అక్కడ ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు ఫిబ్రవరి చివరి వరకూ సెలవులు కొనసాగనున్నాయి. తొమ్మిదో నుంచి పన్నెండో తరగతి విద్యార్థులకు డిసెంబర్ 11 నుంచి సెలవులు ఉంటాయి.

కేరళలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతున్న కారణంగా డిసెంబర్ 9 నుంచి 11 తేదీల్లో అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. పోలింగ్ నిర్వహణకు స్కూల్ భవనాలను ఉపయోగించాల్సి ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

దక్షిణ భారతదేశంలో తుపాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయి. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతాల్లో వర్షాలు వల్ల స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. డిత్వా తుపాను ప్రభావంతో రహదారులు మునిగిపోవడం..రవాణా అంతరాయం కలగడం వంటివి జరుగుతున్నాయి. పిల్లలు బయటికి వెళ్లడం ప్రమాదకరంగా మారడంతో తాత్కాలికంగా పాఠశాలలు మూసివేశారు.  

మహారాష్ట్రలో ఉపాధ్యాయులు.. బోధనేతర సిబ్బంది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమ్మెకు దిగడంతో వేలాది పాఠశాలల్లో బోధన పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. ప్రభుత్వం సమ్మెలో పాల్గొనే వారికి జీతం కట్ చేస్తామని హెచ్చరించినా.. ఉపాధ్యాయ సంఘాలు తమ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని అంటున్నాయి.

ఈ పరిస్థితులన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తల్లిదండ్రులు స్కూల్ నోటీసులు, స్థానిక అధికారుల ప్రకటనలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పిల్లల భద్రతే ప్రధానంగా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుందని స్పష్టం చేసింది.

