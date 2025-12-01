English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holidays: దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్.. ఈ రోజు, స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటన..

School Holidays: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని దిత్వా తుపాను భయపెడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. 
గత రెండు రోజులుగా ఏపీలో దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్ తో కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో  విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి ,  కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, కడప,  బాపట్ల, పల్నాడు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. 

మరోవైపు  కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, NTR తదితర జిల్లాల్లోనూ మోస్తరు వానలు పడే అవకాశాలున్నాయిని వాతావరణ కేంద్రం తెలపింది.  భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఈ రోజు కడప, నెల్లూరు,  తిరుపతి, న్నమయ్య జిల్లాల్లోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు.   

మరోవైపు దిత్వా తుఫాన్  ప్రభావం కాకినాడ తీరంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పిఠాపురం నియోజవర్గ పరిధిలోని యూ కొత్తపల్లి మండలంలో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తున్నాయి. సముద్ర కెరటాల అలజడి పెరిగింది.   

భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని నాలుగు రోజులుగా అధికారులు చెప్పడంతో వారంతా ఇళ్ల వద్దే ఉన్నారు. బలమైన ఈదురు గాలులకు స్థానికులు భయపడుతున్నారు. సాయంత్రానికి కెరటాలు మరింత ఎగిసి పడతాయని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. 

దిత్వా తుఫాను దూసుకురావడంతో ఇప్పటికే అతలాకుతలం అవుతున్న తమిళనాడు, పుదుచ్చేరికి మరింత ముప్పు పొంచి ఉంది. ఏపీలో  ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ రావచ్చంటూ వాతావరణ శాఖ అధికారులు అలర్ట్ జారీ చేశారు. 

