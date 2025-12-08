Sarpanch Elections School Holidays: విద్యార్థులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. మరో రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. ప్రధానంగా ఈ నెల 11, 14, 17 తేదీల్లో ఈ సెలవులు మంజూరు చేయనున్నారు.తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు ఆయా ప్రాంతాల్లో సెలవులు రానున్నాయి. మూడు విడతల్లో ఈ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడెక్కడ స్కూళ్లకు సెలవులు ఎన్ని రోజులు వస్తున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
సర్పంచ్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తవుతున్నాయి. మొదటి దశలో ఈ నెల 11వ తేదీన నిర్వహిస్తున్నారు. రెండోదశ 14న, మూడోదశ 15వ తేదీన పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. తొలిదశలో 4,236 రెండో విడత 4333, మూడో విడత 4159 గ్రామాల్లో సర్పంచ్, వార్డు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.
ఇక తొలి విడత 11వ తేదీ, మూడో విడుత 17వ తేదీ స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. ఇక 14వ తేదీ ఆదివారం కాబట్టి యథావిధిగా స్కూళ్లకు సెలవులు ఉంటాయి. అయితే 11, 17 రెండు రోజుల్లో పోలింగ్ జరిగే స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనిపై విద్యాశాఖ అధికారికంగా ప్రకటన రావచ్చు
పోలింగ్ నిర్వహించే ఈ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే స్కూళ్లకు సెలవులు ఉంటాయి. ఇక దీంతోపాటు ఈనెల 11వ తేదీ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యం రేపు సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి 11వ తేదీ వరకు వైన్స్, రెస్టారెంట్లు, బార్లు మూసి వేయనున్నట్లు ఎక్సైజ్ అధికారులు తెలిపారు.
కేవలం ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఈ ఆంక్షలు అమలు కానున్నట్లు.. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మూడు దశల్లో నిర్వహిస్తున్న ఈ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో గ్రామీణ, మండలాల్లో మొత్తం 12,760 పంచాయతీలు 1,13,534 వార్డులకు ఈ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈనెల 11, 14, 17 తేదీల్లో పోలింగ్ ఉంటుంది
ఈనెల 7, 14, 21, 28 తేదీల్లో డిసెంబర్నెలలో ఆదివారాలు కాబట్టి స్కూళ్లకు సెలవులు. రెండో శనివారం సెలవు. ఇది కాకుండా డిసెంబర్ 25, 26 తేదీల్లో రెండు రోజులు ప్రభుత్వ సెలవులు ఉంటాయి. డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్ , 26వ తేదీ బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా సెలవులు రానున్నాయి. క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు మాత్రం వారం రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.