  School Holiday: విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. రేపు తెలంగాణ బంద్.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు

School Holiday: విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. రేపు తెలంగాణ బంద్.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు

School Holiday 2025: స్కూల్, కాలేజీ విద్యార్థులకు ఎగిరి గెంతేసే వార్త. రేపు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ కారణంగా.. అక్టోబర్ 18, శనివారం రోజున అన్ని పాఠశాలలకు, కళశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. దీంతో దీపావళి సెలవులకు ఈ తెలంగాణ బంద్, ఆదివారం కూడా కలిసొస్తున్నాయి. ఈ శనివారం నుండి సోమవారం వరకు విద్యార్థులకు వరుసగా.. మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. 
 
తెలంగాణ బంద్ నేపథ్యంలో ఈ శనివారం విద్యాసంస్థలను నడపడం కష్టం. అందుకే అన్ని స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించారు. ఒకవేళ తెలంగాణ బంద్‌ను పట్టించుకోకుండా స్కూళ్లు నడిపినా.. బిసి సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఖచ్చితంగా మూసివేయిస్తారు.    

అంతేకాకుండా రేపటి బంద్ కారణంగా ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేట్ వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోనున్నాయి. దీంతో రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించి.. స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు వెళ్లి రావడానికి విద్యార్థులకు కూడా ఇబ్బందులు తప్పవు. ఇలా గందరగోళ పరిస్థితుల మధ్య స్కూళ్లు, కాలేజీలు నడపడం కంటే సెలవు ఇవ్వడమే మంచిదని స్కూల్ యాజామాన్యాలు భావించాయి.  

ఇక దీపావళి సెలవులకు ఈ తెలంగాణ బంద్, ఆదివారం సెలవులు కూడా కలిసి రావడంతో.. విద్యార్థులు సంబరపడిపోతున్నారు. ఈ శనివారం నుండి సోమవారం వరకు విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి.   

అక్టోబర్ 20న దీపావళి.. ఆరోజు విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించింది. దీనికి ముందు రోజు అక్టోబర్ 19 ఆదివారం సాధారణ సెలవుంది. ఇక శనివారం, అక్టోబర్ 18న తెలంగాణ బంద్ సందర్భంగా మరో సెలవు కలిసివస్తోంది.   

దీంతో దీపావళికి మొత్తం సెలవుల సంఖ్య మూడు రోజులకు చేరింది. ఈ మూడు రోజులు ఫుల్‌‌గా ఎంజాయ్ చేసేందుకు విద్యార్థులు భారీగా టపాసులను రెడీ చేసుకుంటున్నారు.  

