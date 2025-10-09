English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Holidays: స్కూళ్లకు మరో 10 రోజులు సెలవులు..దీపావళి వరకు నాన్‌స్టాప్..పండగ చేసుకోండి!

School Holidays: స్కూళ్లు, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు మరో 10 రోజులు సెలవులు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇటీవలే రాష్ట్రంలో దసరా సెలవులు ఇవ్వగా.. ఇప్పుడు ఓ సర్వే నిమిత్తం అక్టోబరు 18 వరకు సెలవులు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై ప్రభుత్వం దేశాలు జారీ చేసింది. 
రాష్ట్రంలో విద్యా, ఆర్థిక, సామాజిక సర్వే సెప్టెంబర్ 2 నుండి ప్రారంభించింది కర్ణాటక ప్రభుత్వం. ఈ సర్వే నేటితో ముగియాల్సి ఉంది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఇది పూర్తి కాలేదు. కొప్పల్ 97 శాతం ఉండగా.. దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలో ఇది 67 శాతం. అలాంటి తేడాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల విద్యా శాఖ, వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ చర్చించాయి. 1 లక్ష 20 వేల మంది ఉపాధ్యాయులతో సహా లక్షా అరవై వేల మంది సిబ్బంది సర్వేలో పాల్గొంటున్నారు.   

శాసనమండలి సభ్యుడు పుట్టన్న, ఉపాధ్యాయ సంఘం అదనంగా 10 రోజులు అభ్యర్థించాయి. ఈ అభ్యర్థనకు ప్రతిస్పందనగా, అక్టోబర్ 18 వరకు ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. దాదాపుగా 8 పని దినాల సెలవులు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.   

12వ తరగతి నుండి రెండవ పియు మిడ్‌టర్మ్ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నందున పియుసి లెక్చరర్లకు సర్వే పని నుండి మినహాయింపు ఇచ్చారు.  

బెంగళూరు నగరంలో 6700 మంది ఉపాధ్యాయులు ఈ సర్వేలో పాల్గొంటున్నారు. బెంగళూరులో 46 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. రోజుకు 10-15 ఇళ్లను సర్వే చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. నరక చతుర్దశి నాటికి బెంగళూరులో సర్వే పూర్తి చేయాలని సూచించారు. అప్పటికి సర్వే పూర్తి చేస్తామని ఉపాధ్యాయులు కూడా హామీ ఇచ్చారు.   

సర్వే సమయంలో ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు మరణించారని.. వారికి ఒక్కొక్కరికి రూ.20 లక్షల పరిహారం ఇస్తామని ఆయన తెలిపారు. సర్వేలో పాల్గొనడానికి నిరాకరించిన ఉపాధ్యాయులపై ప్రభుత్వం క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంటుంది.   

GBA ప్రాంతంలో సర్వే ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. ఎన్నికల కమిషన్ పని, ఇతర శిక్షణ కారణంగా ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. అందువల్ల GBA ప్రాంతంలో సర్వే రేటు తక్కువగా ఉంది.  

