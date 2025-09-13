English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..

Dasara School Holidays upto 2 Weeks in Telangana Andhra Pradesh: ఈ సారి సెప్టెంబర్ నెల స్కూల్లకు కాలేజీలకు ఎంతో ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి. ఈ సారి సెప్టెంబర్ లో ఇప్పటికే వినాయక చవితితో పాటు రెండో శనివారం సెలవులు వచ్చాయి. ఇక దసరా సెలవులపై రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు క్లారిటీ ఇచ్చాయి. 
Dasara School Holidays upto 2 Weeks in Telangana Andhra Pradesh: అనునిత్యం పుస్తకాలతో  కుస్తీలు పట్టే విద్యార్ధులకు మధ్యలో కాస్త సెలవు దొరికితే రిలాక్స్ అవుతుంటారు. సమ్మర్ హాలీడేస్ తర్వాత విద్యార్ధులకు దసరా సెలవులు అతిపెద్ద రిలీఫ్ అని చెప్పాలి. 

ఈ సారి దసరా సెలవులు దాదాపు 16 రోజులు ఉండనున్నాయి. ఈ నెల 20 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు వరుసగా 16 రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. ముందుగా 12 రోజులు ఉన్న సెలవులు.. అటు ఇటు కలిపి  నాలుగు రోజులు పొడిగించడం విశేషం. 

ఈ సెలవులు కేవలం స్కూల్లు, కాలేజీల్లో చదువుకునే విద్యార్ధులకు మాత్రమే. టీచర్లకు మాత్రం విద్యార్థుల రాసిన క్వాటర్లీ ఎగ్జామ్స్ పేపర్స్ మూల్యాంకనం చేయడానికి స్కూల్లకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. వీరికి దాదాపు 8 రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. 

ఈ దసరా సెలవులు బ్యాంకులు, కోర్టులకు, ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయలకు వర్తించవని గుర్తించుకోవాలి. తెలంగాణలో బతుకమ్మ సహా దసరా వేడుకలను అత్యంత వైభోవోపేతంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన కనక దుర్గమ్మ అమ్మవారి వేడుకలు ఘనంగా జరగుతూ ఉంటాయి. 

మొత్తంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నవరాత్రుల్లో అమ్మవారి ఆలయాలు కిటకిటలాడుతుంటాయి. అటు తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. దీంతో చాలా మంది ఆయా ఆలయాలను ఈ నవరాత్రుల్లో దర్శిస్తుంటారు. ఇక  విద్యార్దీని, విద్యార్ధులు ఈ నవరాత్రిల్లో పలు ఆలయాల్లో నిర్వహించే పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు.  మొత్తంగా ఈ నెల 20 నుంచి 30 వరకు 11 రోజులు.. వచ్చే నెలలో 1 నుంచి 5 వరకు మొత్తంగా 16 రోజులు సెలువులుండనున్నాయి.  

