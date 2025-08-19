School Holidays: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వాన.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

AP TG Govt Likely To Give School Holiday A Head Of Heavy Rains: అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ప్రభుత్వం కూడా అత్యవసర సేవలు వాళ్లను తప్పితే .. ఎవరు బయటకు రావొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. దీంతో వర్ష ప్రభావం ఎక్కువగా జిల్లాలకు రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సెలవులు ప్రకటించాయి.
ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విజయవాడ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే వరద ఉదృతి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు సెలవు ప్రకటించారు.
అటు ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లాల్లో ఎగతెరపి లేని వర్షాల కారణంగా రోడ్లన్ని బురద మయ్యాయి. ప్రజలు రోడ్లమీదకి వచ్చే పరిస్థితులు లేవు. పలు చోట్ల నిత్యావసర వస్తువుల దొరకడం గగనమవుతోంది.
ఇక ఏపీలోని ముంపు ప్రాంతం ప్రజలను ప్రభుత్వం ముందస్తుగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. మరోవైపు వర్షాల కారణంగా చిక్కుకుపోయిన లంక ప్రాంతాల ప్రజలకు హెలికాప్టర్లు, బోట్ల ద్వారా నిత్యావసర సరుకులను ప్రభుత్వం పంపిణి చేస్తోంది.
మరోవైపు తెలంగాణలో మెదక్, ఉమ్మడి వరంగల్, కామారెడ్డి, మద్నూర్ , డోంగ్లీ మండలాలకు సెలవు ప్రకటించారు ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు. ఆయా జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో 23 సెంటీ మీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదు అయింది.
జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు ఈ నెల 22 వరకు ఉండనున్నాయి. బయటకు వచ్చి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను విద్యార్ధులు ఫేస్ చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అవసరమైతే స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వాలని కలెక్టర్లకు ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అవసరం అయితే.. సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడానికి దసరా, సంక్రాంతి సెలవులను కుదించే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.