  • School Holidays: దిత్వా తుఫాను ఎఫెక్ట్ తో భారీ వర్షాలు.. మరో రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..

School Holidays: దిత్వా తుఫాను ఎఫెక్ట్ తో భారీ వర్షాలు.. మరో రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..

Holiday in December 4:  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని దిత్వా తుపాను భయపెడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. 

 
దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్ వల్ల  నేడు ఉమ్మడి నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. అయితే ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్తగా స్కూల్లకు సెలవులు ప్రకటించింది. 

కృష్ణా, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిరే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అదేవిధంగా నెల్లూరు, తిరుపతి, ప్రకాశం, బాపట్ల, కృష్ణా, పశ్చిమ గోదావరి, బీఆర్ అంబేద్కర్, కోనసీమ జిల్లాల్లో గంటకు 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. 

దిత్వా తుపాను నేపథ్యంలో నేటికీ సముద్రం అలజడిగా ఉండటంతో మరో రెండ్రోజులు మత్స్య కారులు  వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించింది. కృష్ణపట్నం, మచిలీపట్నం, నిజాంపట్నం, వాడరేవు పోర్టుకు మూడో నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.    

విశాఖపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ పోర్టులకు 1వ నంబరు ప్రమాద హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి. అర్థరాత్రి నుంచి ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఫలితంగా చలి పెరగడంతో ప్రజలు వణికిపోతున్నారు. 

మంగళవారం రాత్రి 7 గంటల వరకు తిరుపతి జిల్లా మల్లాంలో 9.6, చిట్టమూరులో 9.5, చిత్తూరు జిల్లా పాలసముద్రంలో 9.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది.  

తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడి తీరం దాటిన దిత్వా తుపాను. మహాబలిపురం దగ్గర తీరం దాటిన తీవ్ర అల్పపీడనం చెన్నై, కాంచీపురం, చెంగల్పట్టు జిల్లాల్లో 48 గంటల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి. 

వర్షాల నేపథ్యంలో చెన్నైలో నీట మునిగిన ప్రాంతాలు. భారీ వర్షాలతో  వ్యాపార సంస్థల మూతపడ్డాయి. పుదుచ్చేరిలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో విద్యాసంస్థలకు సెలవులను మరో రెండు రోజులు పాటు పొడిగించింది. 

