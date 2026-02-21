School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. మార్చిలో 12 రోజుల స్కూల్ సెలవులు!

School Holidays March
స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది. మార్చి నెలలో మొత్తం 12 రోజుల పాటు సెలవులు ఉండనున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులు ఆనందంగా ఉన్నారు. ఫిబ్రవరిలో పెద్దగా సెలవులు లేకపోవడంతో పిల్లలు కొంత నిరాశ చెందారు. కానీ ఇప్పుడు మార్చిలో ఎక్కువ రోజులు విరామం రావడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మార్చ్ లో ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. స్కూల్ పిల్లలకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటించింది. ఇక ఎన్ని రోజులు సెలవులు రావడంతో పిల్లల ఆనందానికి హవదులు లేవు.
ప్రస్తుతం 2025-26 విద్యా సంవత్సరం కొనసాగుతోంది. 12వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 2 నుంచి మార్చి 26 వరకు జరుగుతాయి. 10వ తరగతి పరీక్షలు మార్చి 11 నుంచి ఏప్రిల్ 4 వరకు నిర్వహించబడతాయి. అలాగే 1వ తరగతి నుంచి 9వ తరగతి వరకు పరీక్షలు ఏప్రిల్లో జరగనున్నాయని సమాచారం.
మార్చి నెలలో మూడు ముఖ్యమైన ప్రభుత్వ సెలవులు ఉన్నాయి. మార్చి 3న తెలుగు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా సెలవు ఉంటుంది. మార్చి 21న రమ్జాన్ పండుగకు సెలవు ఉంటుంది. మార్చి 31న మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వ సెలవు ఉంటుంది. వీటితో పాటు ప్రతి శనివారం, ఆదివారం వారాంతపు సెలవులు ఉంటాయి. మొత్తం కలిపి మార్చిలో 12 రోజుల విరామం లభిస్తుంది.
ఈ సెలవులు విద్యార్థులకు మంచి అవకాశంగా మారాయి. స్వగ్రామాలకు వెళ్లి కుటుంబంతో సమయం గడిపే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే కొంత విశ్రాంతి తీసుకుని పరీక్షలకు సిద్ధం కావచ్చు. అయితే పరీక్షలు దగ్గరపడుతున్నందున సమయాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకోవాలని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు.
మార్చి నెలలో 12 రోజుల స్కూల్ సెలవులు రావడం విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్. విశ్రాంతి మరియు చదువును సమతుల్యంగా నిర్వహిస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశం ఉంది.