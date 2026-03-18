School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక 4 రోజులు సెలవులు.. సోమవారం వరకు స్కూల్ లేదోచ్..!

School Holiday:మార్చి నెలలో విద్యార్థులకు చిన్న లాంగ్ వీకెండ్ లాంటి సెలవులు వచ్చాయి. రేపటి నుంచి వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు స్కూల్ సెలవులు ఉండటంతో పిల్లలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. సాధారణంగా దసరా, సంక్రాంతి లేదా వేసవి సెలవుల సమయంలో మాత్రమే ఎక్కువ రోజులు సెలవులు వస్తాయి. కానీ ఈసారి ఉగాది సందర్భంగా కూడా ఇలా వరుస సెలవులు రావడం ప్రత్యేకంగా మారింది.
మార్చి 19 గురువారం రోజున రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వంతో పాటు చాలా స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఆ తరువాత మార్చి 20న ఉగాది పండుగ ఉండటంతో ఆ రోజున కూడా సెలవు ఉంటుంది. ఉగాది తెలుగు నూతన సంవత్సరంగా జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగ. ఈ సందర్భంగా చాలా మంది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకుంటారు.
ఇక మార్చి 21 శనివారం విషయానికి వస్తే, సాధారణంగా కొన్ని స్కూల్లలో శనివారం పని దినంగా ఉంటుంది. అయితే గత వారం రెండో శనివారం స్కూల్లను పని దినంగా నిర్వహించినందున ఈసారి శనివారం సెలవు ఇవ్వాలని కొన్ని స్కూల్లు నిర్ణయించాయి. అందువల్ల ఆ రోజున కూడా విద్యార్థులకు విశ్రాంతి లభించింది.
ఆ తరువాత మార్చి 22 ఆదివారం కావడంతో ఆ రోజు కూడా సహజంగానే సెలవే. ఈ విధంగా గురువారం నుంచి ఆదివారం వరకు మొత్తం నాలుగు రోజుల పాటు స్కూల్ పిల్లలకు వరుసగా సెలవులు వచ్చాయి. దీంతో విద్యార్థులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు.
ఈ వరుస సెలవులు స్కూల్ పిల్లలకే కాకుండా కొన్ని ప్రైవేట్ మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా లభించాయి. అందువల్ల చాలా మంది ఈ సమయాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో గడపాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కొందరు తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లాలని భావిస్తుండగా, మరికొందరు చిన్న ప్రయాణాలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
సాధారణంగా ఉగాది పండుగకు ఒకటి లేదా రెండు రోజుల సెలవు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఈసారి వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు మరియు ఉద్యోగులు ఆనందంగా ఉన్నారు. ఈ చిన్న లాంగ్ వీకెండ్ను అందరూ విశ్రాంతిగా గడపాలని భావిస్తున్నారు.