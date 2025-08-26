English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holidays in September: స్టూడెంట్స్ ఎగిరి గంతేసే వార్త.. సెప్టెంబర్ ఏకంగా 15 రోజులుగా పైగా సెలవులు..

School Holidays in September List 2025: 2025 కాలండర్ యేడాదిలో మరో 6 రోజుల్లో  8 నెలలు గడిచిపోనున్నాయి. ఇక సెప్టెంబర్ నెలలో నాలుగు ఆదివారాలు, రెండు శనివారాలతో పాటు దసరా సెలవులు కలిసితే దాదాపు విద్యార్ధులకు 15 రోజులకు పైగా సెలవులు రానున్నాయి. 
School Holidays in September List 2025: ప్రస్తుతం స్టూడెంట్స్ రోజు స్కూళ్లలో చదవులు.. ఇంటికొచ్చాకా హోం వర్క్ తో తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. విద్యార్ధులతో పాటు వాళ్ల తల్లిదండ్రులు ఒత్తడికి గురవుతున్నారు. ప్రతి వారంలో ఆదివారం సెలవు కామన్. ఆ రోజు కాస్త రిలాక్స్ అయిన .. ఆ తర్వాత ఆరు రోజులు ఉరుకులు పరగుల జీవనం. 

ఈ ఉరుకులు, పరుగుల జీవనంలో మధ్యలో పండగలనో.. మరేదో గొప్ప వ్యక్తులు జన్మదినాలనో వచ్చే సెలవులతో కాస్తంత రిలాక్స్ అవుతుంటారు. ఒక్కో సారి భారీ వర్షాలు.. మరోవైపు ధర్నాలు వల్ల కూడా విద్యార్ధులకు అపుడపుడు స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవులు వస్తుంటాయి.   

గత కొన్నేళ్లుగా విద్యార్ధుల తల్లిదండ్రులు ఏదైనా భారీ టూర్ ప్లాన్ చేయాలనుకున్నా.. వీరికున్న సెలవులను దృష్టలో పెట్టుకొని మరి విహార యాత్రలతో తీర్థ యాత్రలను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు.

ఇక సెప్టెంబర్ లో 7,14,21,28 నాలుగు ఆదివారాలతో పాటు సెప్టెంబర్ 6న అనంత చతుర్దశి రోజున వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా ప్రభుత్వ హాలీడే ఉంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. అటు 13న రెండో శనివారం సెలవు ఉండనుంది. 

అటు దసరా సెలవులు సెప్టెంబర్ 21నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఉండనున్నాయి.ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అకడమిక్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసింది. మొత్తంగా  సెప్టెంబర్ 21న బతుకమ్మ పండగ నుంచి స్కూళ్లకు కాలేజీలకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. 

