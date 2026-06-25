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School Holidays: రేపటి నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాలలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు.. విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల విరామం!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 25, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:55 PM IST

School holiday tomorrow 
తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు మరో శుభవార్త అందింది. మొహర్రం పండుగ సందర్భంగా జూన్ 26, శుక్రవారం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అలాగే పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులు కూడా మూసివేయనున్నాయి.

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మొహరం సెలవు తేదీ

మొహర్రం సెలవు తేదీపై గత కొన్ని రోజులుగా సందిగ్ధత నెలకొంది. చంద్రుని దర్శనం ఆధారంగా ఇస్లామిక్ పండుగల తేదీలు నిర్ణయించబడతాయి. ఈసారి గల్ఫ్ దేశాల్లో చంద్రుడు ఒక రోజు ముందే కనిపించగా, భారత్‌లో ఒక రోజు ఆలస్యంగా కనిపించాడు. అందువల్ల అక్కడ మొహర్రం వేడుకలు జూన్ 25న జరగగా, భారత్‌లో జూన్ 26న నిర్వహించనున్నారు.

Muharram School Holiday2/5

మొహరం స్కూల్స్ సెలవు

ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సెలవు తేదీపై స్పష్టత ఇచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా తన సెలవుల జాబితాలో మార్పు చేసింది. జూన్ 26ను సాధారణ ప్రభుత్వ సెలవుగా ప్రకటించింది. అలాగే జూన్ 25ను ఐచ్ఛిక సెలవుగా పేర్కొంది.

 

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2026 మొహరం తేదీ

శుక్రవారం సెలవు రావడంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులకు వరుసగా మూడు రోజుల విశ్రాంతి లభించనుంది. జూన్ 26 తర్వాత శనివారం, ఆదివారం కూడా రావడంతో మొత్తం మూడు రోజుల పాటు సెలవులు ఉంటాయి. వేసవి సెలవులు ముగిసి స్కూళ్లు ప్రారంభమైన కొద్ది రోజులకే ఈ విరామం రావడం విద్యార్థులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది.

 

Muharram Holiday4/5

మొహరం సెలవు

మొహర్రం ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్‌లో మొదటి నెల. ఈ నెలలో వచ్చే పదో రోజును 'ఆషూరా'గా భావిస్తారు. ఈ రోజుకు ముస్లింలలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. సున్నీ ముస్లింలు ఉపవాసం పాటిస్తారు. షియా ముస్లింలు దీనిని శోకదినంగా ఆచరిస్తారు. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.

Muharram 20265/5

మొహరం 2026

అయితే అన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలకు ఒకే విధమైన సెలవు ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని సంస్థలు తమ అంతర్గత నిబంధనల ప్రకారం పనిచేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని విద్యాసంస్థల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. అందువల్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాల లేదా కళాశాల నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.

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