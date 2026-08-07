Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /School Holidays: రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఆగస్టు 8 నుంచి స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్!

School Holidays: రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఆగస్టు 8 నుంచి స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్!

Written ByHarish Darla
Published: Aug 07, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:02 PM IST

School Holidays News: తెలంగాణ విద్యార్థులకు ఆగస్టు నెల ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోంది. నిత్యం తరగతులు, పరీక్షల ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్న స్టూడెంట్స్‌కు ఇప్పుడు మంచి తీపి కబురు అందింది. రేపు అనగా ఆగస్టు 8 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులను ప్రకటించారు.

School Holidays1/5

సెలవుల షెడ్యూల్..

ఈ మూడు రోజుల నిరంతర సెలవుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆగస్టు 8న రెండో శనివారం కారణంగా సాధారణంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 9న ఆదివారం కావడం వల్ల వారాంతపు సెలవు ఉండనుంది. 

Telangana School Holidays2/5

అలాగే ఆగస్టు 10న సోమవారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బోనాల పండుగ సందర్భంగా తదుపరి రోజు స్థానిక సెలవు రోజుగా ఉంది. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆగస్టు 10న అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించారు.

Telangana Bonalu3/5

ఇలా శని, ఆది, సోమవారాలు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి, సొంతూళ్లకు వెళ్లడానికి లేదా చిన్నపాటి విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఇది చక్కటి అవకాశం.

August Holidays4/5

ఆగస్టు నెలలో ఇతర ప్రధాన సెలవులు..

తెలంగాణతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆగస్టు నెలలో మరికొన్ని ముఖ్యమైన సెలవులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆగస్టు 21న వరలక్ష్మీ వ్రతం, ఆగస్టు 25న మిలాద్ ఉన్ నబీ సందర్భంగా పబ్లిక్ సెలవులు ఉన్నాయి.

Telangana Holidays5/5

తెలంగాణలో ఆగస్టు 26న మిలాద్ ఉన్ నబీ ప్రభుత్వ సెలవు కాగా, ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్ (రాఖీ పౌర్ణమి) సందర్భంగా ఐచ్ఛిక సెలవు (ఆప్షనల్ హాలిడే) అందుబాటులో ఉంది. 

TAGS:
School holidays
Telangana School Holidays
Telangana bonalu
August Holidays
Telangana holidays
school holidays 2026
Telangana School Holidays 2026
Heavy Rain Alert Telangana
Telangana heavy rains

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tirumala: తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం.. లోయలో పడిపోయిన కారు.. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు..
2
3
4
5