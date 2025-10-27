English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holidays: చదువుకు కూడా నోచుకోలేని బతుకులు.. ఇంత దారుణమైన జీవితం ఎక్కడా ఉండదు..!!

Gaza Education Crisis: ఇజ్రాయెల్-గాజా యుద్ధం వల్ల గాజాలోని విద్యా వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతింది. సుమారు 6.25 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుకు నోచుకోలేకపోతున్నారు. 85శాతం పాఠశాలలు ధ్వంసమయ్యాయి. కొన్ని పాఠశాలలు శరణార్థి కేంద్రాలుగా మారాయి. పుస్తక పఠనంతో భవిష్యత్తును చదవాల్సిన చిన్నారులు..యుద్ధ భయాల మధ్య బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు.  యునిసెఫ్, యున్ర్వా వంటి సంస్థలు తాత్కాలిక తరగతులు ప్రారంభించినా, భద్రతా సమస్యల వల్ల అవి స్థిరంగా సాగలేకపోతున్నాయి. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు యుద్ధపు పొగమంచులో కనుమరుగవుతోంది. వారికి చదువుకు హక్కు అనేది అవసరం మాత్రమే కాదు..  మానవత్వాన్ని కాపాడే బాధ్యతను  అక్కడి ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా మర్చిపోయాయి. భారత్ వంటి దేశాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు వస్తుంటే విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేస్తున్నారు. కాగా గాజా లాంటి దేశాల్లో పాఠశాల ముఖం చూస్తే చాలు.. అక్షర ముక్క నేర్చుకుంటామంటూ అక్కడి విద్యార్థులు పాఠశాల వంక దీనంగా చూస్తున్నారు.  
ఇజ్రాయెల్-గాజా యుద్ధం ఎన్నో ప్రాణాలను బలితీస్తూనే ఉంది. కానీ ఈ యుద్ధం తీస్తున్న మరో కనబడని బలి విద్య. గాజాలో వేలాదిమంది చిన్నారులు చదువుకు దూరమైపోయారు. అక్కడి చిన్నారులు పుస్తకాలతో కాకుండా బాంబుల శబ్దాలతో మేల్కొంటున్నారు. పాఠశాలలు వారి ఆశల నిలయాలు కాదు..  ఇప్పుడు అవే శరణార్థుల తాత్కాలిక ఆశ్రయాలుగా మారాయి. సుమారు 85 శాతం విద్యాసంస్థలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. కొన్ని పాఠశాలలను  సురక్షిత కేంద్రాలుగా వినియోగిస్తున్నారు. 

ఒకప్పుడు విద్యార్థులు కలలతో తరగతులకు పరుగులు తీస్తే, ఇప్పుడు వారు భయంతో బంకర్లలో దాక్కుంటున్నారు. ఉపాధ్యాయులు బతికినా బోధించడానికి స్థలం లేదు. విద్యార్థులు ఉన్నా, నేర్చుకునే వాతావరణం లేదు. గాజాలో ప్రస్తుతం సుమారు 6.25 లక్షల మంది పిల్లలు చదువుకు దూరమయ్యారని యునిసెఫ్ నివేదిక చెబుతోంది. వారు పెన్సిల్ పట్టే చేతులతో ఇప్పుడు నీళ్లు, ఆహారం తెచ్చే బాధ్యతలు మోస్తున్నారు.

యుద్ధం మధ్య చదువు కొనసాగించాలనే ప్రయత్నాలు కొన్ని చోట్ల జరుగుతున్నాయి. యున్ర్వా, యునిసెఫ్ వంటి సంస్థలు తాత్కాలిక తరగతులు ఏర్పాటు చేస్తున్నా, ప్రతి తరగతి గదిలో భయమే ప్రధాన పాఠంగా మారింది. బాంబు శబ్దం వినిపించగానే పిల్లల హృదయాలు ఉలిక్కిపడుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో వారు చదువుకంటే ప్రాణం నిలుపుకోవడానికే పోరాడుతున్నారు.  

గాజాలోని విద్యార్థుల కళ్లలో ఇప్పుడు కలలు లేవు. భయం మాత్రమే ఉంది. రేపటి భవిష్యత్తు వారిపై  ఆధారపడి ఉంది. కానీ వారే భవిష్యత్తు వైపు నడవలేని స్థితిలో ఉన్నారు. పుస్తకం పట్టే వయస్సులో వారు బుల్లెట్ల నీడలో బతకడం మనసును కలచివేస్తుంది.  

యుద్ధం కేవలం భూమిని కాదు, పిల్లల మనసులను కూడా దహనం చేస్తోంది. చదువుకు కూడా నోచుకోలేని ఈ బతుకులు మానవత్వానికి ఒక అద్దం చూపుతున్నాయి. యుద్ధం ఆగితే గోడలు తిరిగి కట్టవచ్చు. కానీ ఈ పిల్లల కోల్పోయిన బాల్యం మాత్రం ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు.  

విద్యార్థులు ఇప్పుడు పుస్తకాలు కాకుండా భయం, ఆకలి, బాంబుల శబ్దాల మధ్య జీవనం సాగిస్తున్నారు. విద్య అనే ఆశ ఈ యుద్ధంలో మసకబారిపోయింది. నేటి పిల్లలే రేపటి సమాజానికి మార్గదర్శకులు, దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే శక్తి. కానీ గాజాలో ఈ తరం విద్యా హక్కు కోల్పోవడం ఒక మానవతా విపత్తుగా మారింది. చదువుకి బదులుగా శిధిలాల్లో రోజులు గడపాల్సి వస్తున్న చిన్నారులు ప్రపంచం నిర్లక్ష్యం చేసిన బాధితులుగా నిలిచారు.  

విద్యార్థుల కన్నీళ్లు, చెదిరిన పుస్తకాలు, ధ్వంసమైన పాఠశాల గోడలు .. ఇవన్నీ ఒక ప్రశ్నను వేస్తున్నాయి. పిల్లల భవిష్యత్తు యుద్ధాల కింద ఎందుకు నలగాలి? గాజాలో విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఒకే కోరికతో ఉన్నారు.  బాంబుల శబ్దం కాదు, ఉపాధ్యాయుల స్వరం వినాలనుకుంటున్నారు. వారికి చదవడానికి అవకాశమివ్వడం కేవలం విద్య కాదు. అది మానవత్వాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం కూడా అవుతుంది.

ప్రపంచం ఈ చిన్నారుల వైపు చూడాలి.  ఎందుకంటే నేటి ఈ పిల్లలే రేపటి భవిష్యత్తు. వారిని చదువు దూరం చేయడం అంటే ఒక తరాన్ని చీకటిలోకి నెట్టడమే. 

