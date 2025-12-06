English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..12 రోజుల పాటు స్కూళ్లకు సెలవులు..డిసెంబరు 24 - జనవరి 5 నాన్‌స్టాప్‌గా!

Half Yearly School Holidays: స్కూల్ విద్యార్థులకు శుభవార్త. పాఠశాలల్లో హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు పూర్తవ్వగానే క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా కొన్ని రోజుల పాటు సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. అయితే ముందుగా 8 రోజులు అనుకున్న సెలవులను మరో 4 రోజులు పొడిగించి 12 రోజుల పాటు సెలవులు రానున్నాయి. అయితే ఎక్కడో తెలుసా?
1 /7

హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు పూర్తవ్వగానే తొలుత 8 రోజుల పాటు సెలవులు ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేశారు. ఇప్పుడు వాటిని మరో 4 రోజులు పెంచుతున్నట్లు సమాచారం. దీంతో మొత్తంగా 12 రోజుల పాటు సెలవులు ఇవ్వనున్నారని తెలుస్తోంది. 

2 /7

తమిళనాడు రాష్ట్రంతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం 2025-26 అకడమిక్ ఇయర్ నడుస్తోంది. ఇటీవలే త్రైమాసిక పరీక్షలు పూర్తవ్వగా.. డిసెంబరులో అర్ధవార్షిక పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఈ పరీక్షలు పూర్తవ్వగానే తమిళనాడులో క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సందర్బంగా సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. 10వ తరగతి విద్యార్థులకు డిసెంబరు 10న హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

3 /7

అలాగే 6 నుంచి 9 తరగతుల స్టూడెంట్స్ కు మాత్రం డిసెంబరు 15 నుంచి.. 1 నుంచి 5 తరగతుల విద్యార్థులకు డిసెంబర్ 15 నుంచి 23 వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. అయితే అన్నీ తరగతుల పరీక్షలు డిసెంబర్ 23 కే ముగుస్తాయి. 

4 /7

ఈ విధంగా.. హాఫ్ ఇయర్ పరీక్షలు డిసెంబరు 23 వరకు జరుగుతాయి. దీని తర్వాత డిసెంబరు 24 నుంచి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. దీంతో డిసెంబరు 24 నుంచి తొలుత 8 రోజుల పాటు సెలవులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. 

5 /7

డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్..అలాగే జనవరి 1న నూతన సంవత్సర వేడుకలు సందర్భంగా సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. డిసెంబరు 2న పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది.

6 /7

అయితే పాఠశాల విద్యా శాఖ క్యాలెండర్ ప్రకారం.. జనవరి 2వ తేదీని సెలవు దినంగా పేర్కొన్నారు. కాబట్టి, ఆ రోజు సెలవు కావచ్చు. ఆ తర్వాత, జనవరి 3, 4వ తేదీలు శని, ఆదివారాల్లో వస్తాయి. అందువల్ల, అర్ధసంవత్సర సెలవుల తర్వాత జనవరి 5వ తేదీన పాఠశాలలు తిరిగి రీఓపెన్ అవుతాయని సమాచారం. 

7 /7

అంటే డిసెంబర్ 24 నుండి జనవరి 4 వరకు అనగా వరుసగా 12 రోజుల హాఫ్ ఇయర్లీ సెలవులు రావొచ్చని భావిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన విద్యాశాఖ త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయనుంది.

School Holiday Half Yearly Exam 2025 Half Yearly School Holidays 12 Days School Holidays in Tamil Nadu Tamil Nadu Half Yearly Exam Holiday School Holidays in Tamil Nadu

