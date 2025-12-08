School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లకు 7 రోజులు సెలవులు పొడిగించిన ప్రభుత్వం..చలికాలం సెలవులు మంజూరు!

School Holidays In Jammu And Kashmir 2025: శీతాకాలం నానాటికి పెరుగుతున్న భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చలిగాలుల ప్రభావం భారీగా పెరుగుతోంది. ఉదయం 8 వరకు ఎవరూ బయటకు రావడం లేదు. ఈ క్రమంలో డిసెంబరు 14 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులను ప్రభుత్వం పొడిగించింది.
శీతాకాలం నానాటికి పెరుగుతున్న భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చలిగాలుల ప్రభావం భారీగా పెరుగుతోంది. ఉదయం 8 వరకు ఎవరూ బయటకు రావడం లేదు. పెరుగుతున్న చలిగాలుల తీవ్రత దష్ట్యా.. పిల్లల స్కూళ్లకు సెలవులను ప్రకటించేందుకు ప్రభుత్వాలు సమాలోచనలు చేస్తున్నాయి. ఉత్తరాదిన ఉన్న ఓ రాష్ట్రంలో మంచు కురుస్తున్న కారణంగా వారం రోజుల పాటు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం సెలవులను ప్రకటించింది.
చలి కారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడంతో పాటు ఉత్తరాదిన దట్టమైన పొగమంచు సమస్యలను నానాటికి పెరిగిపోతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు డిసెంబర్ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 తేదీల్లో సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం పాఠశాలలు ఎక్కడ, ఏ తేదీ వరకు మూసివేసి ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాఠశాలలు ఏ రాష్ట్రంలో సెలవులు? కొండ ప్రాంతాలలో చలి ప్రభావం చూపడం ప్రారంభించింది. చలి, దట్టమైన పొగమంచు, హిమపాతం కారణంగా.. జమ్మూ కాశ్మీర్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని శీతాకాల మండలంలో (ప్రధానంగా పర్వత ప్రాంతాలలో) డిసెంబర్ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 తేదీలలో పాఠశాలలు మూసివేయబడతాయి.
చలి తీవ్రత ఇదే విధంగా కొనసాగితే డిసెంబర్ 14 తర్వాత కూడా స్కూళ్లు మూసివేసి ఉంచే అవకాశం ఉంది. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని శీతాకాల మండలంలో, 8వ తరగతి వరకు ఉన్న అన్ని ప్రీ-ప్రైమరీ పాఠశాలలు, పాఠశాలలు డిసెంబర్ నెల మొత్తం సెలవులు ఇచ్చారు.
సెలవు షెడ్యూల్.. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని ప్రీ-ప్రైమరీ పాఠశాలలు నవంబర్ 26, 2025 నుండి ఫిబ్రవరి 28, 2026 వరకు మూసివేసి ఉండనున్నాయి. దీంతో పాటు 1 నుండి 8 తరగతుల స్టూడెంట్స్కు డిసెంబర్ 1, 2025 నుండి ఫిబ్రవరి 2026 వరకు.. 9 నుండి 12 తరగతుల విద్యార్థులకు డిసెంబర్ 11, 2025 నుండి ఫిబ్రవరి 22, 2026 వరకు సెలవులను ప్రకటించారు.
పేరెంట్స్కు ఉపశమనం.. జమ్మూ కాశ్మీర్లో పొడిగించిన పాఠశాల సెలవులు విద్యార్థులు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చలి, పొగమంచు, మంచులో వారు ఇకపై పాఠశాలకు హాజరు కానవసరం లేదు. చలి, హిమపాతం వంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వారి పిల్లలు ఇంటిపట్టునే ఉండడం వల్ల పేరెంట్స్కు కూడా భయం తొలగినట్లు అయ్యింది.