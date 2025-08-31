School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్...సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ నుంచి 6వ తేదీ వరకు స్కూళ్లకు సెలవు..? ఎందుకో తెలుసా?

School Holidays: దేశవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. జమ్ముకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవడంతో భారీగా నష్టం వాటిల్లింది.అయితే రానున్న ఏడు రోజులు మరింత అప్రమత్తగా ఉండాలని ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పంజాబ్, ఢిల్లీ, యూపీతోపాటు కేరళ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ నుంచి 6వ తేదీ మధ్య గుజరాత్, సౌరాష్ట్ర కచ్ లలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఈ రోజుల్లో ప్రభుత్వ,ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం, రాబోయే ఏడు రోజులు ఉత్తరాఖండ్, తూర్పు రాజస్థాన్లో భారీ వర్షాలు కొనసాగుతాయిని తెలిపింది. దీనితో పాటు ఆగస్టు 31 సెప్టెంబర్ 2 మధ్య జమ్మూ కాశ్మీర్-లడఖ్, పంజాబ్, హర్యానా, చండీగఢ్, ఢిల్లీ, పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్లలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. ఆగస్టు 31 నుండి సెప్టెంబర్ 3 వరకు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. ఆగస్టు 31, సెప్టెంబర్ 1 తేదీలలో తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ రాజస్థాన్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది భారత వాతావరణ శాఖ.
గుజరాత్, మహారాష్ట్రలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో గుజరాత్ ప్రాంతం, దాని పరిసర ప్రాంతాలు వర్షాల వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతాయని పేర్కొంది. సౌరాష్ట్ర , కచ్ ప్రాంతాల్లోసెప్టెంబర్ 5, 6 తేదీలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని.. కొంకణ్, గోవా, మధ్య మహారాష్ట్రలో సెప్టెంబర్ 3, 5 మధ్య భారీ వర్షాలు కురుస్తాయిని వెల్లడించింది.
మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లో రాబోయే 5 రోజులు వర్షాలు కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఒడిశాలో రాబోయే 4 రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. సెప్టెంబర్ 2 నుండి 4 వరకు విదర్భలో వర్షాలు కురుస్తాయని... సెప్టెంబర్ 1, 2 తేదీలలో సిక్కిం, పశ్చిమ బెంగాల్లోని కొండ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ పేర్కొంది.
నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరం , త్రిపురలలో రాబోయే 7 రోజులు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. ఆగస్టు 31, సెప్టెంబర్ 6 మధ్య అస్సాం, మేఘాలయలోని అనేక చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో సెప్టెంబర్ 5, 6 తేదీలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
కేరళ, కోస్తా కర్ణాటకలో రాబోయే 7 రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. ఆగస్టు 31న తమిళనాడులో వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపిన ఐఎండీ... సెప్టెంబర్ 2న ఉత్తర ఇంటీరియర్ కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 1 నుండి 3 వరకు కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలో వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. ఆగస్టు 31 నుండి సెప్టెంబర్ 2 వరకు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ పేర్కొంది .
మొత్తానికి సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి 6వ తేదీ వరకు దేశవ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించాలన్న డిమాండ్ వినిపిస్తోంది.
ఎందుకంటే గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇఫ్పుడు ఐఎండీ మరోసారి భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అంటూ హెచ్చరిస్తున్న నేపథ్యంలో ముందస్తుగానే పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించాలని కోరుతున్నారు.