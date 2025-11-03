English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holidays: విద్యార్ధులకు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఈ వారంలో ఏకంగా నాలుగు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు..

School Holidays in November 2nd Week: అక్టోబర్ నెలలో ఏకంగా దసరా, దీపావళి సెలవులతో విద్యార్ధులు కాస్తంత రిలాక్స్ అయ్యారు. ఇక నవంబర్ నెల ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ నెలలో 2 రెండో వారంలో ఏకంగా విద్యార్ధులకు మూడు రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. 
School Holidays in November 2nd Week: గత నెలలో విద్యార్ధులకు విజయ దశమితో పాటు దీపావళి సహా రెండో శనివారం, నాలుగు ఆదివారాలు కలిపి దాదాపు 8 రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. ఈ నెలలో రెండో వారంలో విద్యార్ధులకు ఏకంగా మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు సెలవులు ఇవ్వబోతున్నాయి. 

ఈ నెల 5న కార్తీక పౌర్ణమి సందర్బంగా పంజాబ్  పాటు పలు రాష్ట్రాలు సెలవు ప్రకటించాయి. ఆ రోజు గురు నానక్ జయంతి సందర్భంగా ఉత్తరాదిలో సెలవు ఇచ్చారు. ఇక పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీలో కార్తీక పౌర్ణమి తర్వాత రోజు కూడా సెలవులు ప్రకటించాయి. 

ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు స్కూల్లకు  కేవలం కార్తీక పున్నమి సందర్బంగా సెలవు ఇవ్వనున్నాయి. దీపావళి తర్వాత హిందువులు కార్తీక పౌర్ణమిని చాలా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేడ్ చేసుకుంటారు. ఈ రోజున నదుల్లో దీపాలు వెలిగించి ఒదులుతుంటారు.   

మరోవైపు ఈ నెల 8న రెండో శనివారం సందర్భంగా స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఉండనుంది. ఈ రోజున బ్యాంకులకు సాధారణ సెలవు ఉండనుంది. దీంతో ఈ రోజు ప్రభుత్వ సెలవు ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ వీక్ లో బుధ, శని, ఆదివారాలు కలిపి మూడు రోజులు సెలవులు ఉండనుంది. 

మరోవైపు నవంబర్ 9న ఆదివారం సాధారణ సెలవు. కాబట్టి ఈ రోజున విద్యార్ధులకు, ఎమర్జన్సీ సర్వీస్  ఉద్యోగులకు కానీ వారికీ సెలవు ఉండనుంది. మొత్తంగా ఉత్తరాదిలో కార్తీక పౌర్ణమి గురునానక్ జయంతి రోజున సెలవు ఉండనుంది.  ఆ తర్వాత కూడా రోజు సెలవు ఉండనుంది. రెండో  శనివారం, ఆదివారం కలిపి ఈ వీక్ లో మొత్తంగా విద్యార్ధులకు నాలుగు రోజులు సెలవులు రాబోతున్నాయి. 

