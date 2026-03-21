  • School Holiday: విద్యార్థులకు మరో జాక్‌పాట్..స్కూళ్లకు మరో 5 రోజులు సెలవులు..ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?

School Holiday: విద్యార్థులకు మరో జాక్‌పాట్..స్కూళ్లకు మరో 5 రోజులు సెలవులు..ఎప్పుడు, ఎక్కడంటే?

School Holidays in April: ఈ విద్యా సంవత్సరంలో స్కూళ్లు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇప్పటికే పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమవ్వగా.. ఏప్రిల్‌లో అన్ని తరగతుల పరీక్షలు కూడా ముగిసిపోనున్నాయి. అయితే ఏప్రిల్ చివరి నాటికి ఈ పరీక్షలు ముగిసే కారణంగా ఈ మధ్యలో కొన్ని రోజుల పాటు పబ్లిక్ హాలీడేస్ రానున్నాయి. 
1 /6

ఈ విద్యా సంవత్సరంలో స్కూళ్లు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇప్పటికే పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమవ్వగా.. ఏప్రిల్‌లో అన్ని తరగతుల పరీక్షలు కూడా ముగిసిపోనున్నాయి.

2 /6

అయితే ఏప్రిల్ చివరి నాటికి ఈ పరీక్షలు ముగిసే కారణంగా ఈ మధ్యలో కొన్ని రోజుల పాటు పబ్లిక్ హాలీడేస్ రానున్నాయి. 

3 /6

దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాల విద్యార్థులకు ఏప్రిల్ నెల ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఈ నెలలోనే అన్ని తరగతుల వార్షిక పరీక్షలు పూర్తికానున్నాయి. ఆ వెంటనే మరో కొత్త విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ ‌నెలలోని పబ్లిక్ హాలీడేస్ గురించి ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతోంది. 

4 /6

ఏప్రిల్ నెలలో మహావీర్ జయంతి, గుడ్ ఫ్రైడే, అంబేద్కర్ పుట్టినరోజు వంటి సెలవులు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో రాబోయే నెల మొత్తంలో ఐదు పబ్లిక్ హాలీడేస్ రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సెలవుల షెడ్యూల్‌లు రాష్ట్రం బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. 

5 /6

2026 ఏప్రిల్ 1 - పంగుణి (నార్త్ ఇండియా).. 2026 ఏప్రిల్ 2 - మహావీర్ జయంతి.. 2026 ఏప్రిల్ 3 - గుడ్ ఫ్రైడే.. 2026 ఏప్రిల్ 5 - ఈస్టర్.. 2026 ఏప్రిల్ 13 - వైశాఖి.. 2026 ఏప్రిల్ 14 - అంబేద్కర్ జయంతి.. 2026 ఏప్రిల్ 14 - తమిళ నూతన సంవత్సరం (తమిళనాడు).. 2026 ఏప్రిల్ 15 - బోహక్ బిహు అనే అస్సామీ నూతన సంవత్సర పండుగ.. 2026 ఏప్రిల్ 18 తర్వాత నుంచి తమిళనాడులో వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి.

6 /6

ఇదిలా ఉండగా.. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులకు ఎప్పటికప్పుడు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇది చైత్ర, వైశాఖ మాసాలు కావడంతో ఆలయ ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఆయా జిల్లాల్లో స్థానిక సెలవులు ఉంటే అవకాశం ఉంది.

School Holiday Tamil Nadu School Holiday Latest holiday news Tamil Nadu Schools Holiday News Local Holiday School Holiday Latest

IPL Top Scorers: ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే పరుగుల వరద పారించిన ఐదుగురు బ్యాటర్లు వీరే.. టాప్‌లో ఎవరంటే..?