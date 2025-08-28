English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..

School Holidays in Telangana Districts due to Heavy Rains: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. దీంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని కామారెడ్డిలో నిన్న నాలుగు గంటల్లో 30 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కురుస్తోన్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఆదివారం వరకు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇవ్వాలనే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 

 
School Holidays in Telangana Districts due to Heavy Rains: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో అంచనాలకు మించి వర్షపాతం నమోదు అయింది. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో కనీవినీ ఎరగని రీతిలో దాదాపు 43 సెంటీమీటర్ల వర్షానికి వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లాయి. కేవలం నాలుగు గంటల్లో 30 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది.  

ముఖ్యంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షాలుకు రైల్వే ట్రాక్ లు కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో పలు రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది.  ఇప్పటికే వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నేడు రేవంత్ రెడ్డి ఏరియల్ సర్వే ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. అంతేకాదు వరద ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలను తరలిస్తున్నారు. 

ముఖ్యంగా వరద, ముపు పునరావాస కార్యక్రమాలు, ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం నివారణపై ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగాకామారెడ్డి, నిర్మల జిల్లాల్లో ఈ రోజు భారీ వర్షాలు  కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

ఈ జిల్లాలకు తక్షణ సహాయ చర్యల నిమిత్తం  SDRF ,NDRF బృందాలను పంపించారు.  పోచారం జలాశయానికి నీటి ఇన్-ఫ్లో  తగ్గినందున ఈ రిజర్వాయర్ ప్రమాదం నుండి బయట పడ్డట్టే అని నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు తెలియచేసారు. ఈ నేపథ్యంలో కామారెడ్డి సహా నిజామాబాద్ జిల్లాలకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ రోజు సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే వర్షాల నేపథ్యంలో గురువారం,శుక్ర, శనివారం కూడా సెలవులు ప్రకటించారు. 

అటు తెలంగాణతో పాటు హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అక్కడ స్థానిక పరిస్థితులును బట్టి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులపై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఆయా జిల్లా కలెక్టర్స్ కు కట్టబెట్టారు. మొత్తంగా హైదరాబాద్ లో ఈ రోజు నుంచి మరో నాలుగు రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి.

