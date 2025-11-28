Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పండగ చేసుకోండి!

School Holidays In December 2025: స్కూల్ విద్యార్థులకు శుభవార్త. వచ్చే వారంలో వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. నవంబరు 30, డిసెంబరు 1న స్కూళ్లు, కాలేజీలు సెలవులను ప్రకటించారు. ఇంతకీ ఎందుకు సెలవులు ఇచ్చారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ ఏడాదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన పండుగలు వాటి సెలవులు అన్నీ అయిపోయాయి. సెలవులు కూడా దాదాపు సంక్రాంతి వరకు లేనే లేవు. ఈ క్రమంలో వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసుకుందాం.
విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమై ఇప్పటికే ఆరు నెలలు పూర్తయ్యింది. ఈ క్రమంలో మరికొన్ని రోజుల్లో హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నాయి. డిసెంబరు 10 నుంచి డిసెంబరు 23 వరకు పరీక్షలు జరిగేందుకు ప్రణాళిక రచిస్తుందని సమాచారం.
గత కొన్ని నెలలుగా పండుగలు, పబ్లిక్ హాలీడేలు కారణంగా పాఠశాలలకు అనేక సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మరోసారి వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్ 1న పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులకు స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 1న తమిళనాడులోని నాగపట్నంలో నాగూర్ దర్గా ఉరుసు పండుగను జరుపుకోనున్నారు. అందువల్ల ఆ రోజు నాగపట్నం జిల్లాకు స్థానిక సెలవుదినంగా జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు.
నాగూర్ దర్గా ఉరుసు మహోత్సవం కారణంగా నాగపట్నం జిల్లాలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు డిసెంబర్ 1 (సోమవారం) సెలవు ప్రకటించారు. ఈ విధంగా.. నవంబర్ 30 ఆదివారం, డిసెంబర్ 1 సోమవారం.. ఈ విధంగా రెండు రోజులు వరుసగా సెలవులు రానున్నాయి.
డిసెంబరు 1న సెలవు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో డిసెంబరు 13న (రెండో శనివారం) ఆ జిల్లాలోని పాఠశాలలు యాథాతథంగా తరగతులు జరగనున్నాయి. తమిళనాడులోని నాగపట్నం జిల్లాలో నాగూర్ దర్గా ఉంది. ఈ దర్గా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ ఉరుసు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. దాని ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 1న ఈ ఉత్సవం జరుగుతుంది.
ఈ దర్గా ఉరుసు మహోత్సవం గురించి జిల్లా యంత్రాంగం ఇప్పటికే ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల తాకిడి భారీగా ఉంటుందనే నేపథ్యంలో రద్దీని నియంత్రించేందుకు అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించేందుకు పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.