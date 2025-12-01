School Holidays: విద్యార్ధులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ సహా 12 రోజులకు పైగా స్కూల్ హాలీడేస్..

School Holidays in December: డిసెంబర్ నెల రాగానే పిల్లల్లో అదో రకమైన జోష్ నెలకుంటుంది. ఈ నెలలో పెద్దగా పండగలు లాంటివి లేకపోయినా.. గీతా జయంతి, దత్తాత్రేయ జయంతి, వైకుంఠ ఏకాదశి వంటి పర్వదినాలున్నాయి. కానీ వీటికి స్కూళ్లకు సెలవులు అనేవి ఉండవు. రెండో శనివారం సహా మంత్ ఎండ్ లేదా ఇయర్ ఎండ్ లో క్రిస్మస్ హాలీడేస్ ను కొన్ని స్కూళ్లు ప్రకటించాయి. మొత్తంగా విద్యార్ధులకు 10 రోజులకు పైగా సెలవులు ఈ నెలలో ఉండనున్నాయి.
December School Holidays: గత రెండు నెలల్లో అక్టోబర్ లో దసరా, దీపావళి సెలవుతో పిల్లలు కాస్తంత చిల్ అయ్యారు. నవంబర్ లో కూడా ఓ మోస్తరు సెలవులతో పిల్లలు ఎంజాయ్ చేశారు. నిత్యం చదువులతో సతమతమయ్యే వారికి ఈ సెలవులనేవి ఎడారిలో ఒయాసిస్సు లాంటివి. ఈ నెలలో కొన్ని పండగలున్నా.. వాటికి సెలవులు గట్రా లేవు. కొన్ని క్రిష్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లు క్రిస్మస్ సందర్బంగా కొన్ని రోజులు సెలవులు ప్రకటించాయి.
ఈ నెలలో డిసెంబర్ 1వ తేదిన హర్యానా, ఉత్తర ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒడిషా రాష్ట్రాల్లో గీతా జయంతి సందర్భంగా సెలవు ప్రకటించాయి. శ్రీ కృష్ణుడు.. స్వయంగా అర్జునుడికి కురుక్షేత్రంలో భగవద్గీతను భోదించారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాలు సెలవు ప్రకటించాయి.
మరోవైపు ఈ నెల 5న త్రిమూర్తి స్వరూపుడైన దత్తాత్రేయ జయంతి ఉంది. ఈ సందర్భంగా కర్ణాటకతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవు ఉండనుంది. ఈ రోజు దత్త మందిరాలతో పాటు సాయి మందిరాలను భక్తులు సందర్శించి పులకించిపోతారు.
ఈ నెల 13న రెండో శనివారం సందర్భంగా సెలవు ఉండనుంది. సాధారణంగా అన్ని గవర్నమెంట్, కొన్ని ప్రైవేటు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఆ రోజు సెలవు ఉండనుంది.
అటు ఈ నెల 25న క్రిస్మస్ సందర్భంగా కొన్ని క్రైస్తవ మిషనరీ స్కూళ్లు సెలవులు ప్రకటించాయి. ఈ 24 నుంచి 31 వరకు 8 రోజులు సెలవులు ఉండనున్నాయి. కొన్ని స్కూళ్లు సంక్రాంతి సెలవులు ఉండనున్నాయి.
అటు ఈ నెల 30న వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్బంగా కొన్ని స్కూళ్లు సెలవులు ప్రకటించాయి. మొత్తంగా ఈ నెలలో 12 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. మొత్తంగా ఇయర్ ఎండ్ విద్యార్ధులకు సెలవులతో జాలీగా కాస్త రిలాక్స్ కానున్నారు.