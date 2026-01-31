English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holidays: స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త…రేపటి నుంచి ఏకంగా 9 రోజులు సెలవు..!

School Holidays: స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త…రేపటి నుంచి ఏకంగా 9 రోజులు సెలవు..!

Schools Holiday : ఫిబ్రవరి నెల విద్యార్థులకు చాలా కీలకమైన సమయం. ఈ నెలలోనే చాలా ప్రాంతాల్లో బోర్డు పరీక్షలు మొదలవుతాయి. స్కూల్‌, కాలేజ్‌ విద్యార్థులు చదువుల మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టే నెల ఇదే. అదే సమయంలో కొంత విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు వచ్చే సెలవులు వారికి మానసికంగా కూడా ఉపశమనంగా ఉంటాయి. ఫిబ్రవరి 2026లో కొన్ని పండుగలు..ప్రత్యేక దినాల కారణంగా పాఠశాలలు..కళాశాలలు మూసి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఫిబ్రవరి వచ్చేసింది. ఈ క్రమంలో.. రేపటి నుంచి.. ఈ నెల ఆఖరి వరకు.. దాదాపు తొమ్మిది రోజులు సెలవులు పిల్లలకు రానున్నాయి. ఫిబ్రవరి 2026లో వచ్చే సెలవులు రాష్ట్రాల వారీగా మారవచ్చు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకేలా సెలవులు ఉండనే ఉండవు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, స్థానిక అధికారుల నిర్ణయాల ప్రకారమే సెలవులు ప్రకటిస్తారు. అయితే సాధారణంగా శని, ఆదివారాల్లో విద్యాసంస్థలకు వారపు సెలవులు ఉంటాయి. వాటికి తోడు కొన్ని పండుగల వల్ల అదనపు సెలవులు రావచ్చు.

ఫిబ్రవరి 1న సంత్ రవిదాస్ జయంతి ఉంది. ఉత్తర భారతదేశంలోని హర్యానా, పంజాబ్‌, చండీగఢ్‌, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌, మధ్యప్రదేశ్‌ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజున సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ 2026లో ఈ రోజు ఆదివారం కావడంతో ఇప్పటికే ఉన్న సెలవుతో కలిసిపోతుంది. అందువల్ల విద్యార్థులకు అదనపు సెలవుగా లెక్కించబడదు.

ఫిబ్రవరి మధ్యలో వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగ మహాశివరాత్రి. ఈ పండుగను దేశవ్యాప్తంగా భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజున పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసి ఉంటాయి. 2026లో మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15న వస్తుంది. ఇది కూడా ఆదివారం కావడంతో చాలా చోట్ల సాధారణ వారాంతపు సెలవుగానే ఉంటుంది.

ఇక ఫిబ్రవరి 18న లోసర్ పండుగ వస్తుంది. ఇది టిబెటన్ నూతన సంవత్సరం. సిక్కిం, కొండ ప్రాంతాల్లో ఈ పండుగకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అక్కడి విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.  

ఫిబ్రవరి 19న ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి జరుపుకుంటారు. మహారాష్ట్రలో ఈ రోజు ప్రభుత్వ సెలవు. పాఠశాలలు, కళాశాలలు పూర్తిగా మూసి ఉంటాయి. కొన్ని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ రోజున సెలవులు ఇవ్వవచ్చు. ఈ పండుగలతో పాటు శని..ఆదివారాలు కలిపితే ఫిబ్రవరిలో విద్యార్థులకు కొంత విరామం లభిస్తుంది. అయితే సెలవులపై పూర్తి స్పష్టత కోసం విద్యార్థులు తమ తమ రాష్ట్రాల అధికారిక సెలవుల జాబితాను తప్పకుండా పరిశీలించాలి.

