School Holidays: విద్యార్ధులకు ఎంజాయ్ పండగో.. వరుసగా మూడు రోజులు హాలీడేస్..

School Holidays Due to Bihar Election Result Counting: విద్యార్ధులకు నిజంగానే పండగ లాంటి వార్త. ఈ నెల 14న మన మొదటి ప్రధాని చాచా నెహ్రూ జయంతి సందర్భంగా పలు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించాయి విద్యాసంస్థలు. అయితే బిహార్ రాష్ట్రంలో ఈ నెల 14న ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా అక్కడ స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించింది అక్కడి ప్రభుత్వం.
నిన్న హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బై పోల్ సందర్భంగా అన్ని కార్యాలయాలకు, స్కూళ్లకు సెలువు ఇచ్చారు. అటు బిహార్ రాష్ట్రంలో రెండో విడత ఎన్నికల సందర్భంగా సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. అది కూడా వేతనంతో కూడిన సెలవు మంజూరు చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ మంది ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఓటింగ్ లో పాల్గొనేలా ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు చేపట్టింది.
అయితే నవంబర్ 14న చాచా నెహ్రూ జయంతి సందర్బంగా సాధారణంగా దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు స్కూలు విద్యార్ధులకు ఉచితంగా కొన్ని థియేటర్స్ లో చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన చిత్రాలను ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారికి సెలవు ఉండనుంది.
అయితే బిహార్ రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ ఫలితాలను ప్రకటించనున్న నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్తలో భాగంగా కౌంటింగ్ నిర్వహించే ప్రాంతాలతో పాటు మొత్తం రాష్ట్రంలోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలు సెలవులు ప్రకటించింది అక్కడి ప్రభుత్వం.
అయితే మరికొన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలు మాత్రం ఈ నెల 15న ఆప్షనల్ హాలీడేగా ప్రకటించింది. ఇలా 14, 15, శుక్ర, శనివారాలతో పాటు నవంబర్ 16న ఆదివారం కావడంతో వరుసగా స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి.
ఈ మధ్యకాలంలో విద్యార్ధులు నిరంతరం స్కూళ్లకు వెళ్లాల్సి రావడంతో ఒత్తడికి గురువుతున్నారు. అలాంటి విద్యార్ధులకు ఈ సెలవులు ఉపశమనం లాంటిది. అయితే.. నాల్గో శనివారంతో పాటు డిసెంబర్ నెల రెండో శనివారాన్ని సెలవు దినంగా కాకుండా ఆరోజు విద్యాసంస్థలు పనిచేయాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేశార.