School Holidays: విద్యార్ధులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. దసరా,దీపావళి సహా అక్టోబర్ లో స్కూళ్లకు 12 రోజులకు పైగా సెలవులు..

School Holidays in October: అక్టోబర్ నెలలో దసరా సెలవులు ఈ నెల 5 వరకు పొడిగించారు. మరోవైపు ఇదే నెలలో కీలకమైన దీపావళి పండగ సహా దాదాపు 10 రోజులుకు పైగా సెలవులు ఉండనున్నాయి.
School Holidays in October: గత రెండు నెలలుగా పిల్లలకు నెలలో దాదాపు 10 రోజులుగా పైగా సెలవులు వచ్చాయి. వినాయక చవితి, దసరా సెలవులతో పిల్లలు కాస్తంత రిలాక్స్ అయ్యారు. ఈ రోజు మహర్నవమి సందర్భంగా సెలవు ఉండనుంది. రేపు అక్టోబర్ 2న విజయ దశమితో పాటు మహాత్మ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా సెలవు ఉంది.
అయితే అక్టోబర్ 2 వరకు ఉన్న సెలవులను మరో మూడు రోజుల పాటు పొడిగిస్తున్నట్టు తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
దీంతో అక్టోబర్ లో మొదటి 5 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. మరోవైపు ఈ నెల 11న రెండో శనివారం సెలవు ఉండనుంది. మరోవైపు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి సెలవులు ఇవ్వనున్నారు.
అటు ఈ నెల 7న మహర్షి వాల్మీకి జయంతి సందర్భంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉండనున్నాయి. మరోవైపు 18వ తేది ధన త్రయోదశి సందర్బంగా సెలవు ఉండనుంది. ఈ రోజు బంగారం కొంటే ఇళ్లు మొత్తం బంగారమయం అవుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. దీన్నే ఉత్తరాదిన ధన్ తేరస్ గా పిలుస్తారు.
అటు ఈ నెల 19 ఆదివారం నరక చతుర్ధశి సెలవు ఉండనుంది. మరోవైపు 20వ తేదిన దీపావళి రోజున సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. మొత్తంగా నాలుగు ఆదివారాలు..రెండు శనివారాలు.. మరో నాలుగు శనివారాలు .. స్థానికంగా మరో రెండు సెలవులతో కలిపి దాదాపు కొన్ని చోట్లు 10 రోజులు... మరికొన్ని ప్లేసెస్ లో 12 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి.