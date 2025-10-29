English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  School Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? తెలంగాణలో బిక్కుబిక్కు మంటున్న విద్యార్థులు..బయటకి అస్సలు రావొద్దు!

School Holiday: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? తెలంగాణలో బిక్కుబిక్కు మంటున్న విద్యార్థులు..బయటకి అస్సలు రావొద్దు!

School Holidays In Telangana: మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్ర, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కుంభవృష్టిగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఏపీలోని తుపాను ప్రభావం ఉన్న జిల్లాలైన కాకినాడ, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, ప్రకాశం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, బాపట్ల జిల్లాల్లోని స్కూళ్లు కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు. 
మంగళవారం అనగా అక్టోబరు 28 రాత్రి తీరం దాటిని తుపాను గడిచిన 24 గంటల్లో ఏపీలో భారీ ఈదురుగాలులతో వానలు పడ్డాయి. ఇప్పుడీ తుపాను తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలకు కారణమయ్యింది. 

భారీ వర్షాల కారణంగా రేపు అనగా అక్టోబరు 30న యాదాద్రి, భువనగిరి, వరంగల్, హనుమకొండ, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు.   

ఇప్పుడు మరో కొన్ని జిల్లాలో వర్షాలు భారీగా పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన కారణంగా మిగిలిన కొన్ని జిల్లాల్లో ఉమ్మడి కరీంనగర్, ఖమ్మం, నల్గొండ, జిల్లాల్లో వర్షాలు భారీగా పడుతున్న క్రమంలో ఈ జిల్లాల్లోనూ పాఠశాలలకు, కళాశాలలకు సెలవులు ఇవ్వాలని పిల్లల తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.   

మరోవైపు భారీ వర్షాల సూచన నేపథ్యంలో సిద్ధిపేట కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ విద్యాసంస్థలకు సెలవును ప్రకటించారు.   

అదే విధంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టరు ఆదేశాలకు రేపు అనగా అక్టోబరు 30వ తేదీన ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థల, ప్రైవేట్ యాజమాన్యాల పాఠశాలలకు సెలవును ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇదే విషయాన్ని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి అధికారికంగా వెల్లడించారు.    

