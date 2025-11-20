English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త!

Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త!

School Holidays News: పాఠశాల విద్యార్థులకు మరోసారి ఎగిరి గంతేసే వార్త వచ్చింది. ఇప్పటికే గత నెల రోజుల్లో దీపావళి సెలవులతో పాటు మొంథా తుపాను కారణంగా అనేక రోజుల సెలవులు వచ్చాయి. తాజాగా మరో రెండు రోజులు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. అదెప్పుడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాఠశాల విద్యార్థులకు మరోసారి ఎగిరి గంతేసే వార్త వచ్చింది. ఇప్పటికే గత నెల రోజుల్లో దీపావళి సెలవులతో పాటు మొంథా తుపాను కారణంగా అనేక రోజుల సెలవులు వచ్చాయి. కానీ, నవంబరు నెలలో పండుగలు, ఇతర ప్రభుత్వ హాలీడేలు లేని కారణంగా విద్యార్థులు ఆదివారం వరకు సెలవుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. 

ఈ క్రమంలో పాఠశాల, కాలేజీలకు మరోక రోజు సెలవు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే దాని పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులందరూ రోజువారీ పాఠశాల ప్రకటనలను ఎప్పుడూ గమనిస్తూనే ఉంటారు. పండుగలు ఇతర ప్రభుత్వ హాలీడేలతో పాటు భారీ వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాలో తరచూ సెలవులు వస్తూనే ఉంటాయి. 

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏ వారం ఏ సెలవు వస్తుందని స్టూడెంట్స్‌తో పాటు పేరెంట్స్ కూడా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.  

ఈనెల అనగా నవంబరు 24న గురు తేగ్ బహదూర్ జీ షాహీదీ దివాస్ సందర్భంగా ఉత్తర భారతదేశంలోని పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ సహా ఇతర ప్రాంతాలైన నోయిడా, ఘజియాబాద్, మీరట్‌తో పాటు ఉత్తరప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవుగా ప్రకటించారు. నవంబరు 23 ఆదివారం కావడం వల్ల వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు వచ్చినట్లు అవుతుంది. 

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాబోయే రెండు రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఇటీవలే వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో భారీ వర్షాల నడుమ అతి ప్రభావంతమైన ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలకు సెలవులు ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది.

అలాగే తమిళనాడు వ్యాప్తంగా భారీ వర్ష సూచన ఉంది. రాబోయే నాలుగు రోజుల పాటు చెన్నె సహా కోస్తా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. దీంతో తమిళనాడులోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు మంజూరు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Holidays School holidays College Holidays November 2025 school holidays school holidays list 2025 November holidays in India school holidays this month

