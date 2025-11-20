Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు.. విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త!

School Holidays News: పాఠశాల విద్యార్థులకు మరోసారి ఎగిరి గంతేసే వార్త వచ్చింది. ఇప్పటికే గత నెల రోజుల్లో దీపావళి సెలవులతో పాటు మొంథా తుపాను కారణంగా అనేక రోజుల సెలవులు వచ్చాయి. తాజాగా మరో రెండు రోజులు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. అదెప్పుడో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ క్రమంలో పాఠశాల, కాలేజీలకు మరోక రోజు సెలవు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే దాని పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులందరూ రోజువారీ పాఠశాల ప్రకటనలను ఎప్పుడూ గమనిస్తూనే ఉంటారు. పండుగలు ఇతర ప్రభుత్వ హాలీడేలతో పాటు భారీ వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాలో తరచూ సెలవులు వస్తూనే ఉంటాయి.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏ వారం ఏ సెలవు వస్తుందని స్టూడెంట్స్తో పాటు పేరెంట్స్ కూడా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.
ఈనెల అనగా నవంబరు 24న గురు తేగ్ బహదూర్ జీ షాహీదీ దివాస్ సందర్భంగా ఉత్తర భారతదేశంలోని పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ సహా ఇతర ప్రాంతాలైన నోయిడా, ఘజియాబాద్, మీరట్తో పాటు ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవుగా ప్రకటించారు. నవంబరు 23 ఆదివారం కావడం వల్ల వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు వచ్చినట్లు అవుతుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాబోయే రెండు రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఇటీవలే వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో భారీ వర్షాల నడుమ అతి ప్రభావంతమైన ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలకు సెలవులు ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది.
అలాగే తమిళనాడు వ్యాప్తంగా భారీ వర్ష సూచన ఉంది. రాబోయే నాలుగు రోజుల పాటు చెన్నె సహా కోస్తా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. దీంతో తమిళనాడులోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు మంజూరు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.