Schools Holiday: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..?.


School Holidays: ఆగస్టు నెలలో వరుసగా పర్వదినాలు ఉన్న నేపథ్యంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు.. విద్యార్థులకు శుభవార్త  తెలిపాయి ప్రభుత్వాలు. ఇక వరుసగా మూడు రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది. 
 
ఆగస్టు నెల ప్రారంభం అయ్యింది.  అటు శ్రావణమాస హడావిడి మొదలైంది.  ఈ నేపథ్యంలోనే వరుసగా వరలక్ష్మీ వ్రతం, రక్షాబంధన్,  స్వాతంత్ర దినోత్సవం,  శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి,  గణేష్ చతుర్థి వంటి వివిధ పండుగలు వస్తున్నాయి. వీటి కారణంగా ముఖ్యమైన సెలవులను ప్రభుత్వాలు  ప్రకటించడం జరిగింది. 

ఈ సెలవులతో విద్యార్థులు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అని చెప్పవచ్చు. ఇదిలా ఉండగా ఇప్పుడు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు ప్రకటించాయి రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు.  అసలు విషయంలోకి వెళ్తే.. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని స్కూల్ లకు ఈ వారం వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు ప్రకటించడం జరిగింది.  ఆగస్టు 8వ తేదీన వరలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా సాధారణ సెలవు ఉంటుంది.  

ఇక ఆ తర్వాత రోజు 9న రాఖీ పౌర్ణమి ఉండడంతో ప్రభుత్వాలు కూడా ఆప్షనల్ హాలిడే ఇచ్చాయి.  ఇక పదవ తేదీ ఆదివారం కావడంతో.. శుక్ర, శని, ఆది వారాలు కలిపి వరుసగా మూడు రోజుల హాలిడేస్ విద్యార్థులకు వర్తిస్తాయి. మొత్తానికైతే ఈ మూడు రోజులు వరుసగా హాలిడేస్ రావడంతో విద్యార్థుల  ఆనందానికి అవధులు లేవని చెప్పవచ్చు.అంతేకాదు అటు తల్లిదండ్రులు కూడా నచ్చిన వెకేషన్ కి వెళ్లడానికి ఈ మూడు రోజులు బాగా కలిసి వస్తాయని చెప్పవచ్చు.   

ఆగస్టు నెలలో వచ్చే మిగతా హాలిడేస్ విషయానికి వస్తే.. వచ్చే వారం  ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం కావడంతో ప్రతి పాఠశాల కూడా ఆగస్టు 11 నుంచి 14 వరకు విద్యార్థులకు..  స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు నిర్వహించే కార్యక్రమాలకు సంబంధించి రిహార్సల్స్ , ఆటల పోటీలు ఇతర కార్యక్రమాలతో బిజీగా గడిపేస్తాయి.  కాబట్టి పెద్దగా క్లాసులు కూడా కొనసాగవు.   

ఇక ఆగస్టు 15 ఎలాగో హాలిడే. ఇక ఆగస్టు 16న శ్రీకృష్ణుడి పుట్టిన రోజు కావడంతో దాదాపు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా ఆ రోజు హాలిడే ప్రకటించారు.  ఇక ఆగస్టు 17 ఆదివారం కావడంతో అప్పుడు కూడా వరుసగా 15, 16, 17 తేదీలు హాలిడేస్ లభిస్తాయి.  ఇక ఆగస్టు 27న వినాయక చవితి కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే.

