School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు తెగ ఆనందాన్ని కలిగించే నెల.. సెలవులు ఎక్కువగా వచ్చే నెల ఏది.. మే మాత్రం కాదండోయ్..!

Schools Holiday : ప్రతి నెల క్యాలెండర్ మారగానే చాలామంది చేసే పని ఒకటే. ఈ నెలలో సెలవులెన్ని ఉన్నాయి అని చూడటం. ఉద్యోగులు కావొచ్చు. విద్యార్థులు కావొచ్చు. ఇంట్లో పెద్దలు కావొచ్చు. అందరికీ సెలవులపై ఆసక్తి ఉంటుంది. పండుగలు ఉన్నాయా. వరుసగా హాలిడేస్ వస్తాయా. వీకెండ్ కు కలిసొస్తాయా అని చూస్తాం. అలా చూస్తే ఎక్కువ సెలవులు వచ్చే నెల ఏదో తెలుసా. సమాధానం అక్టోబర్.
అక్టోబర్ నెల అంటేనే పండుగల సీజన్. ఈ నెల ప్రారంభంలోనే గాంధీ జయంతి ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నవరాత్రులు ప్రారంభమవుతాయి. తొమ్మిది రోజులు పాటు భక్తి వాతావరణం కనిపిస్తుంది. చాలా చోట్ల దసరా సెలవులు ఇస్తారు. పిల్లలకు స్కూళ్లు బంద్. ఉద్యోగులకు కూడా ఆఫీస్ సెలవులు వస్తాయి. దసరా పండుగతో పాటు విజయదశమి కూడా ఈ నెలలోనే వస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి పండుగ జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది.  

ఇవే కాకుండా అక్టోబర్ చివర్లో దీపావళి కూడా వస్తుంది. కొన్ని సంవత్సరాల్లో దీపావళి అక్టోబర్ లోనే ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల రెండు మూడు రోజుల సెలవులు ఇస్తారు. ఇలా గాంధీ జయంతి నుంచి దీపావళి వరకు మొత్తం నెలంతా పండుగల మూడ్ కనిపిస్తుంది. అందుకే అక్టోబర్ నెలను సెలవుల నెల అని అంటారు.

అక్టోబర్ తర్వాత ఎక్కువ సెలవులు వచ్చే నెలలు మార్చ్ మరియు ఏప్రిల్. ఈ రెండు నెలల్లో కూడా పండుగలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మార్చ్ లో హోలి ఉంటుంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో హోలి కి సెలవు ఉంటుంది. గుడ్ ఫ్రైడే కూడా ఈ సమయంలోనే వస్తుంది. ఏప్రిల్ లో ఉగాది ఉంటుంది. 

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉగాదికి తప్పకుండా సెలవు ఇస్తారు. కొన్నిసార్లు శ్రీరామనవమి కూడా ఏప్రిల్ లోనే వస్తుంది. అందుకే ఈ రెండు నెలల్లో కూడా సెలవులు బాగానే వస్తాయి.

అయితే సెలవులే లేని నెల ఏదైనా ఉందా అంటే ఉంది. అదే మే తర్వాత వచ్చే జూన్. జూన్ నెలలో పెద్ద పండుగలు ఉండవు. స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. ఆఫీసుల్లో కూడా సాధారణ పని మొదలవుతుంది. వర్షాకాలం మొదలయ్యే సమయం కావడంతో ప్రయాణాలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే జూన్ నెలను సెలవులు తక్కువగా ఉండే నెలగా చాలామంది భావిస్తారు.

