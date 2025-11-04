School Holidays: రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజులు స్కూల్లకు సెలవు.. విద్యార్థులకు డబుల్ ఆనందం..!

Schools Holiday Tomorrow : భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు సంతోషకరమైన వార్త.. నవంబర్ 5.. 6 తేదీల్లో అనేక స్కూళ్లు, కాలేజీలు మూతపడనున్నాయి. ఈ సెలవులు కార్తీక పౌర్ణమి.. గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా ఇవ్వబడుతున్నాయి. ఈ రెండు పండుగలు కూడా భారతీయ సంస్కృతిలో ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగినవి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం నవంబర్ 5 తేదీని అధికారిక ప్రభుత్వ సెలవుగా ప్రకటించింది. ఈ రోజు గురునానక్ జయంతి.. కార్తీక పౌర్ణమి ఒకే రోజు రావడంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు పూర్తిస్థాయి సెలవు ప్రకటించింది. గురునానక్ జయంతి సిక్కు మతస్థుల ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక గురువు గురునానక్ జన్మదినం కాగా..కార్తీక పౌర్ణమి హిందువుల పవిత్ర పండుగ. అందుకే ఈ రోజు రెండు మతాలకూ విశేషంగా జరుపుకుంటారు.
అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నవంబర్ 5న అధికారిక ప్రభుత్వ సెలవు లేదు. ఆ రోజు.. ఆప్షనల్ సెలవుగా ఇచ్చారు. అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది ఆ రోజు సెలవు తీసుకోవచ్చు కానీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు సాధారణంగా పనిచేసే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు సౌకర్యార్థం ఆ రోజు సెలవు ప్రకటించవచ్చు.
తెలంగాణ విద్యార్థులు మాత్రం ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే నవంబర్ 5న సెలవు తర్వాత రెండు రోజుల (6, 7 తేదీలు) పనిదినాలే ఉండగా, వెంటనే నవంబర్ 8, 9 తేదీల్లో వారాంతపు సెలవులు వస్తున్నాయి. దీంతో వారికి చిన్న ఫెస్టివ్ బ్రేక్ లభిస్తోంది. చాలామంది కుటుంబాలు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించి పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లేందుకు లేదా పర్యటనలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాలకే కాదు..దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా నవంబర్ 5న గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా స్కూళ్లు మూసివేయబడతాయి. ఢిల్లీ, నోయిడా, ఘాజియాబాద్, హర్యానా, పంజాబ్, రాజస్థాన్, బీహార్, ఝార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలలోనూ ఆ రోజు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది.
నవంబర్ 6న ఉత్తరప్రదేశ్లో గంగాస్నానం సందర్భంగా స్కూళ్లు మూసివేయబడతాయి. బీహార్లో రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల కారణంగా ఆ రోజు సెలవు ఉంది. అలాగే మేఘాలయ రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధ ‘ఎన్గోమ్ డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్’ జరుపుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ కూడా విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడతాయి.