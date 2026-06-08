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School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..జూన్ 30 వరకు సెలవులు పొడిగింపు..ఇక పండగే పండగ!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 08, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:27 AM IST

School Summer Holidays: స్కూల్ విద్యార్థులకు పంజాబ్ ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. మరికొన్ని రోజుల్లో వేసవి సెలవులు పూర్తవుతున్న క్రమంలో సెలవులను జూన్ 30 వరకు పొడిగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

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వేసవి సెలవులు పొడిగింపు..

మరికొన్ని రోజుల్లో వేసవి సెలవులు పూర్తి కానున్న తరుణంలో పంజాబ్‌ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో అధిక ఉష్ణోగ్రత కారణంగా వడగాలులు తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో వేసవి సెలవులను మరికొన్ని రోజులు అనగా జూన్ 30 వరకు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

Punjab School Summer Holidays2/5

వేసవి సెలవులు పొడిగింపు..

పంజాబ్ విద్యాశాఖ విడుదల చేసిన అధికారిక ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వేసవి సెలవులను పొడిగిస్తున్నారు. అయితే రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. 

Punjab summer holidays3/5

వేసవి సెలవులు పొడిగింపు..

ఈ క్రమంలో పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులను జూన్ 30 వరకు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అయితే జూలైలో కూడా పరిస్థితిని బట్టి తరగతులను ఎప్పుడు తిరిగి ప్రారంభించాలనే విషయం త్వరలోనే స్పష్టత ఇస్తామని పేర్కొంది.

Punjab holidays extended4/5

వేసవి సెలవులు పొడిగింపు..

పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా జూన్ నెలలో అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలను నమోదవుతాయి. పగటి పూట 40 నుంచి 45 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. బటిండా, అమృత్ సర్, లుథియానా వంటి ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 47కి చేరుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. 

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వేసవి సెలవులు పొడిగింపు..

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్కూల్ పిల్లలు ఇబ్బందులు గురవుతారనే కారణంగా పంజాబ్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. విద్యార్థుల సంక్షేమం, ఆరోగ్య భద్రతే మాకు ముఖ్యమని అధికారులు చెబుతున్నారు. 

TAGS:
School holidays
Punjab
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