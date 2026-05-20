School Holidays: జూన్ 30 వరకు స్కూళ్లకు వేసవి సెలవులు..పండగ చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు..ఎక్కడంటే?

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 20, 2026, 03:26 PM IST|Updated: May 20, 2026, 03:26 PM IST

School Summer Holidays: దేశవ్యాప్తంగా భానుడి భగభగలు రోజురోజుకు మరింత పెరుగుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా రోహిణి కార్తెకు దగ్గరవుతున్న క్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర వడగాలులతో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఉత్తర భారతదేశంలోని ఓ రాష్ట్రంలో వడగాలుల కారణంగా స్కూళ్లకు సెలవులను ప్రకటించారు. 

ఛండీఘడ్ వేసవి సెలవులు

మధ్యాహ్నం వేళల్లో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు నేరుగా ఎండలో ఉండకూడదని విద్యాశాఖ పరిేపాలేనే విభాగం ఒక సలహా జారీ చేసింది. తీవ్రమైన వేడి ఉన్న ఈ సమయంలో పిల్లల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, ఎలాంటి బహిరంగ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని పాఠశాలలను ఆదేశించారు.

చండీగఢ్, పంజాబ్‌లలో నిరంతరం పెరుగుతున్న తీవ్రమైన వేడి దృష్ట్యా ఆ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అప్రమత్తమైంది. వాతావరణ శాఖ ఇచ్చిన ప్రకటన ప్రకారం.. రానున్న రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రత మరింగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సెలవులను ప్రకటించింది పంజాబ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. 

చండీగఢ్ పాఠశాలల్లో వేసవి సెలవులు మే 23 నుండి జూన్ 30, 2026 వరకు (మొత్తం 39 రోజులు) స్కూళ్లకు సెలవులను ప్రకటించారు. అయితే, ఉపాధ్యాయులు జూన్ 29, 30 తేదీలలో పాఠశాలలకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది.

