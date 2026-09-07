/School Holidays: ఈ వారంలో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..విద్యార్థులకు పండగే పండగ!

Ganesh Chaturthi School Holidays: ఈ సెప్టెంబరులో ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు విపరీతంగా సెలవులు వస్తున్నాయి. గత వారంలో ఉపాథ్యాయుల దినోత్సవం, శ్రీ కృష్ణాష్టమితో కొన్ని సెలవులతో స్కూళ్లు మూతపడగా.. ఇప్పుడు వినాయక చవితి సందర్భంగా వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో ఎన్నో సెలవులు కలిసి రానున్నాయి. ఈ నెలలో వరుసగా వస్తున్న పండుగలు, సాధారణ సెలవుల కారణంగా విద్యార్థులకు వరుస హాలిడేలు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో పాఠశాలల్లో పండుగ వాతావరణం ముందుగానే కనిపిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు రెండూ ఈ సెలవుల పరిధిలోకి రానున్నాయి.
శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగ సందర్భంగా సెప్టెంబరు 4న రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు మూతపడగా.. ఆ తర్వాత సెప్టెంబరు 5న ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా కొన్ని స్కూళ్లు మధ్యాహ్నం నుంచి సెలవును ప్రకటించారు. ఆ వెంటనే సెప్టెంబరు 6 ఆదివారం కావడం పిల్లలకు వరుస సెలవులు కలిసి వచ్చాయి.
విద్యార్థులకు కేవలం ఈ వారంలోనే కాకుండా, వచ్చే వారం కూడా సెలవుల రూపంలో ఒక పెద్ద శుభవార్త విద్యార్థుల కోసం వేచి ఉంది. సెప్టెంబర్ 12న రెండో శనివారం కావడంతో చాలా పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. ఆ మరుసటి రోజు సెప్టెంబర్ 13న ఎలాగూ ఆదివారం సాధారణ హాలిడే.
ఇక ఆ వెంటనే సెప్టెంబర్ 14న సోమవారం నాడు వినాయక చవితి పండుగ రానుంది. ఇలా వరుసగా రెండో శనివారం, ఆదివారం, వినాయక చవితి పండుగ సెలవులతో విద్యార్థులకు మరోసారి వరుస సెలవులు రానున్నాయి.
మొత్తంగా ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో వరుస సెలవులతో విద్యార్థులకు ఫుల్ జోష్ దక్కనుంది. అయితే, ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, జిల్లా యంత్రాంగాలు లేదా వ్యక్తిగత విద్యా సంస్థలు జారీ చేసే అధికారిక నోటిఫికేషన్లను బట్టి ఈ సెలవుల షెడ్యూల్ మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆయా పాఠశాలలు జారీ చేసే నోటిఫికేషన్లను గమనించాల్సి ఉంటుంది.