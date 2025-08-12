English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు, ఎల్లుండి పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన తెలంగాణ సర్కార్

School Holidays: తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆగస్టు 13వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలకు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం . 16వ తేదీ శనివారం కొన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. 17వ తేదీ ఆదివారం వస్తుండటంతో కంటిన్యూగా 5 రోజుల పాటు సెలవులు వచ్చాయి.
1 /6

తెలంగాణలో రానున్న మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆగస్టు 13వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం

2 /6

  రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయనే హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ క్రమంలోనే పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవులు ఇవ్వాలా వద్దా అనే పరిస్థితిని బట్టి అంచనా వేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పాఠశాలలు, కాలేజీలు నడపాలా సెలవు ప్రకటించాలా అనేది స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉంటుందని అధికారులను ఆదేశించారు.  

3 /6

  ఐటీ ఉద్యోగులు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోం నిర్వహించుకునేలా ఆయా సంస్థలతో ఐటీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సమన్వయం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. భారీ వర్షాలు కురిసే సమయంల ప్రజలు రోడ్లమీదకు రాకుండా ఉండే విధంగా అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.  

4 /6

ఇక హైదరాబాద్ లో కూడా భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రానున్నరెండు రోజులు నగరంలోని పాఠశాలలకు సెలవు ఇవ్వాలని హైడ్రా కోరింది. హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ వర్షం కురిసినప్పుడల్లా ఇబ్బందులు తలెత్తుతుంటాయి. ఉదయం, సాయంత్రం సమయంలో వర్షం పడితే విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.

5 /6

  ఈ క్రమంలోనే భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో రానున్న రెండు రోజులు విద్యార్థులకు ఇబ్బంది కలగకుండా సెలవు ప్రకటించాలని హైడ్రా కోరినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు జారీ అవుతాయని హైడ్రా భావిస్తోంది.  

6 /6

  భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆగస్టు 13వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలకు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించింది. 16వ తేదీ శనివారం కొన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. 17వ తేదీ ఆదివారం వస్తుండటంతో కంటిన్యూగా 5 రోజుల పాటు సెలవులు వచ్చాయని చెప్పవచ్చు.  

School holidays Schools Holidays in Telangana 5 consecutive days of holidays Holidays Heavy Rains Heavy rains in Hyderabad telugu news

Next Gallery

Business Ideas: ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నాను ఏంట్రా బాబోయ్ అని ఫీల్ అవద్దు... నెల తిరిగే సరికి లక్షల్లో లాభం రావడం ఖాయం..!!