School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!

School Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ నుంచి 7వ తేదీ వరకు వరుసగా 3 రోజుల పాటు సెలవులు వస్తున్నాయి. మిలాద్ ఉన్ నబీ, వినాయక నిమజ్జనం, ఆదివారం కావడంతో వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి నిమజ్జనం సెప్టెంబర్ 6వ తేదీన జరుగుతుంది. దీంతో ఆరోజు హైదరాబాద్ లో సెలవు దినం రానుంది. 
తెలంగాణలోని విద్యార్థులకు మరో గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది. ఇప్పటికే పాఠశాలలకు సెలవుల మీద సెలవులు వచ్చాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా చాలా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 5 నుంచి 7వ తేదీ వరకు వరుసగా మూడు రోజులు విద్యాసంస్థలకు సెలవులు వస్తున్నాయి.

సెప్టెంబర్ 5న మిలాద్-ఉన్-నబీ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించగా, సెప్టెంబర్ 6న ఖైరతాబాద్ సహా హైదరాబాద్ నగరంలో గణేష్ నిమజ్జనం కారణంగా మరొక సెలవు వస్తోంది. సెప్టెంబర్ 7 ఆదివారం కావడంతో మూడు రోజుల పాటు విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు లాంగ్ వీకెండ్ వస్తోంది.   

ఈ వరుస సెలవులు కేవలం విద్యార్థులకే కాదు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఐటీ రంగంలో పనిచేసే వారికి కూడా గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి. మూడు రోజుల సెలవులు రావడం వల్ల చాలామంది పర్యాటక యాత్రలకు వెళ్ళేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. 

నగర జీవితానికి దూరంగా ప్రక్రుతి ఒడిలో సేదతీరాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు. అయితే వర్షాలు కూడా కాస్త తగ్గుముఖం పడుతుండటంతో వాతావరణం చల్లగా ఆహ్లాదకరంగా ఉండటం వల్ల మూడు రోజుల పాటు ఎక్కడైనా ట్రిప్ కు వెళ్లాలని ప్లాన్ వేస్తున్నారు.   

ఈ సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకుని కుటుంబంతో లేదా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి సరదాగా గడపాలని చాలా మంది టూర్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఆ విధంగా హాలుడే ప్లానింగ్ చేసుకునేవారికి తెలంగాణలోని కొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లడం మంచిదని చెప్పవచ్చు. ఈ

ఈ సెలవు దినాలు ఎక్కువ మందికి అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల పర్యాటక ప్రదేశాల్లో రద్దీఎక్కుగా ఉంటాయి. ప్రయాణానికి ముందుగానే టికెట్లు, వసతి బుక్ చేసుకోవడం బెటర్.   

