/School Holidays: విద్యార్థులకు పండగ లాంటి వార్త..ఈ వారంలో వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!

School Holidays News: తెలంగాణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఆగస్టు నెల ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోంది. నిత్యం తరగతులు, పరీక్షల ఒత్తిడితో అలసిపోయే విద్యార్థులకు ఊహించని విధంగా వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు రాబోతున్నాయి. ఆగస్టు రెండో వారంలో శనివారంతో మొదలై సోమవారం వరకు లాంగ్ వీకెండ్ ఆనందాన్ని పంచనుంది.
ఈ మూడు రోజుల నిరంతర సెలవుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆగస్టు 8 (శనివారం): రెండో శనివారం కావడంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు, పలు కార్యాలయాలకు సాధారణ సెలవు ఉంటుంది.
ఆగస్టు 9 (ఆదివారం): సాధారణ వారాంతపు సెలవు (వీక్లీ ఆఫ్) రోజు.
ఆగస్టు 10 (సోమవారం): తెలంగాణలో బోనాల పండుగను పురస్కరించుకుని తదుపరి రోజు స్థానిక సెలవు దినంగా (ఆప్షనల్ హాలీడే) ఉండనుంది.
ఇలా శని, ఆది, సోమవారాలు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి, సొంతూళ్లకు వెళ్లడానికి లేదా చిన్నపాటి విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఇది చక్కటి అవకాశం.
తెలంగాణతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆగస్టు నెలలో మరికొన్ని ముఖ్యమైన సెలవులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆగస్టు 21న వరలక్ష్మీ వ్రతం, ఆగస్టు 25న మిలాద్ ఉన్ నబీ సందర్భంగా పబ్లిక్ సెలవులు ఉన్నాయి.
తెలంగాణలో ఆగస్టు 26న మిలాద్ ఉన్ నబీ ప్రభుత్వ సెలవు కాగా, ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్ (రాఖీ పౌర్ణమి) సందర్భంగా ఐచ్ఛిక సెలవు (ఆప్షనల్ హాలిడే) అందుబాటులో ఉంది.