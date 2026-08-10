/School Holidays This Week: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు 12,13 వరుస సెలవులు

School Holidays This Week:దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ఆగస్టు నెలలో వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులు, భారీ వర్షాలు వంటి కారణాలతో కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించాయి. దీంతో విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు కుటుంబంతో సమయం గడిపే అవకాశం కూడా లభించనుంది. అయితే సెలవుల తేదీలు ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒకేలా ఉండవు. స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి.
తెలంగాణలో విద్యార్థులకు ఆగస్టు 9, 10 తేదీల్లో సెలవులు వచ్చాయి. ఆగస్టు 9 ఆదివారం కావడంతో సాధారణ సెలవు ఉంది. ఆగస్టు 10న బోనాల పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సెలవు ప్రకటించింది. హైదరాబాద్తో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ సెలవు వర్తించింది. దీంతో విద్యార్థులకు వరుసగా రెండు రోజులు స్కూల్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఆగస్టు నెలలో పలు సెలవులు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 9 ఆదివారం కావడంతో సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. అలాగే ఆగస్టు 21న వరమహాలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా సెలవు ఉండనుంది. విద్యాశాఖ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆయా పండుగలకు సెలవులు అమలు చేయనున్నారు. విద్యార్థులు తమ పాఠశాల నుంచి సెలవు వివరాలను మరోసారి తెలుసుకోవడం మంచిది.
కేరళలో భారీ వర్షాలు విద్యా వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల కారణంగా పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం, రహదారులపై నీరు నిలిచిపోవడం వంటి సమస్యల నేపథ్యంలో విద్యార్థుల భద్రత కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో కాన్వర్ యాత్ర కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ఇచ్చారు. యాత్ర సమయంలో రోడ్లపై రద్దీ పెరగడం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశం ఉండటంతో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఆగస్టు 12 వరకు విద్యాసంస్థలకు సెలవులు కొనసాగనున్నాయి.
మణిపూర్లో ఆగస్టు 13న పేట్రియాట్స్ డే సందర్భంగా పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించారు. మరోవైపు కర్ణాటకలో భారీ వర్షాల ప్రభావం ఉన్న జిల్లాల్లో స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి స్కూళ్లకు సెలవులు ఇస్తున్నారు.
మొత్తంగా ఆగస్టు నెలలో పలు రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులకు పండుగలు, వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా సెలవులు లభిస్తున్నాయి. అయితే సెలవుల తేదీలు రాష్ట్రం, జిల్లా వారీగా మారవచ్చు. అందువల్ల విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన అధికారిక సమాచారం ఆధారంగా తరగతుల తేదీలను తెలుసుకోవడం మంచిది.