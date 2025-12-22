English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండుగ.. ఈ స్కూళ్లకు సంక్రాంతి వరకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!

School Holidays Till Sankranti 2026: రానున్నది క్రిస్మస్, కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మూడు రోజులు ప్రకటించారు. అయితే క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు మాత్రం 8 రోజులు స్కూలుకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 24వ తేదీ నుంచి ప్రారంభిస్తే ఈ స్కూళ్లకు కొత్త సంవత్సరం ఒకటో తేదీ తర్వాతే రీ ఓపెన్ కానున్నాయి. అయితే ఈ రాష్ట్రంలోని స్కూళ్లకు ఏకంగా సంక్రాంతి వరకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. ఎందుకు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 డిసెంబర్ అంటేనే క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో టూర్లు, ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. అయితే స్కూళ్లకు సెలవులు కూడా పెద్ద ఎత్తున వస్తూ ఉంటాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే క్రిస్మస్ సెలవులు మూడు రోజులు ప్రకటించారు. క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు 8 రోజులు రానున్నాయి.  

అయితే ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని స్కూళ్లకు క్రిస్మస్ సెలవులు రద్దు చేశారు. ఆరోజు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. భారతరత్న మాజీ ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారి వాజ్‌పేయి జన్మదినం సందర్భంగా ఆరోజు స్కూల్లో వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా స్కూళ్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.. దీంతో ఉత్తర ప్రదేశ్ స్కూళ్లకు క్రిస్మస్‌ సెలవు లేదు. ప్రైమరీ నుంచి అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూళ్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.  

ఢిల్లీలో క్రిస్మస్ సెలవు డిసెంబర్ 25వ తేదీ ప్రకటించారు. ఇక క్రిస్మస్ ఈవ్‌ సందర్భంగా 24వ తేదీ కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. ఇది కొన్ని స్కూళ్లలో ఆప్షనల్ హాలిడే. పంజాబ్‌లో వింటర్ బ్రేక్ రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 22వ తేదీ నుంచి స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. మళ్ళీ స్కూళ్లు జనవరి 10వ తేదీ 2026 లో రీఓపెన్ అవుతున్నాయి.  

ఇక రాజస్థాన్‌లో కూడా చలి తీవ్రత సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 25 నుంచి జనవరి 2026 ఐదో తేదీ వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఇక తెలంగాణలోని క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూళ్లకు డిసెంబర్ 23వ తేదీ నుంచి 27వ తేదీ వరకు ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా క్రిస్టియన్ మైనారిటీ స్కూళ్లకు డిసెంబర్ 28వ తేదీ వరకు సెలవు ఉంది. కొన్ని స్కూళ్లు కొత్త సంవత్సరం తర్వాత ఓపెన్‌ కానున్నాయి.   

అయితే హరియాణలో చలి ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో క్రిస్మస్ సెలవులు ఒక రోజుకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. కానీ వింటర్ హాలిడేస్ లో భాగంగా జనవరి 1వ తేదీ నుంచి 2026 జనవరి 15వ తేదీ వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించనున్నారు. సాధారణంగా కార్యాలయాలు కూడా డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్ డిసెంబర్ 26 బాక్సింగ్ డే సందర్భంగా సెలవులు ప్రకటిస్తున్నారు.

