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School Holidays: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రేపు స్కూలు కాలేజీలు సెలవు.. ఎక్కడంటే..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 27, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:08 PM IST

School Holidays:భారీ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం నేపథ్యంలో 221 పాఠశాలలు, కళాశాలలకు స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు. లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొనే ఈ కార్యక్రమం కోసం భద్రత, వైద్య సేవలు, తాగునీరు, సహాయ కేంద్రాలు సహా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

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రేపు సెలవు

విశాఖపట్నంలోని ప్రసిద్ధ సింహాచలం గిరి ప్రదక్షిణకు సంబంధించి జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేపట్టింది. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొనే ఈ పవిత్ర కార్యక్రమం ఈ నెల 28, 29 తేదీల్లో జరగనుంది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు కలిసి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.  

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221 పాఠశాలలకు సెలవు

ఈసారి గిరి ప్రదక్షిణలో సుమారు 5 నుంచి 6 లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొనే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. దాదాపు 32 కిలోమీటర్ల మేర కొనసాగే ఈ ప్రదక్షిణ కోసం వేలాది మంది సిబ్బందిని విధుల్లోకి తీసుకువచ్చారు. ఉదయం నుంచే భక్తులు తొలిపావంచా వద్ద కొబ్బరికాయలు కొట్టి ప్రదక్షిణను ప్రారంభించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు స్వామివారి రథం కూడా బయలుదేరనుంది.భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని తొలిపావంచా వద్ద 50 క్యూ లైన్లు, 120 ఇనుప బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే ప్రదక్షిణ మార్గమంతా భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, వైద్య సేవలు, పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నారు.

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కాలేజీలకు సెలవు

గిరి ప్రదక్షిణ మార్గానికి సమీపంలోని గోపాలపట్నం, చినగదిలి, సీతమ్మధార, పెందుర్తి ప్రాంతాల్లో ఉన్న 221 పాఠశాలలు, కళాశాలలకు జూలై 28న స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఇబ్బందులు పడకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.  

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విద్యార్థులకు సెలవు

భక్తుల కోసం మొత్తం 28 సహాయ కేంద్రాలు, 7 ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రతి కేంద్రంలో తాగునీరు, లైటింగ్, సూచిక బోర్డులు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్, ప్రాథమిక వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. పోలీసు, దేవస్థానం, వైద్య శాఖ, జీవీఎంసీ అధికారులు సమన్వయంతో సేవలు అందించనున్నారు.  

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స్థానిక సెలవు

ఆరోగ్య సేవల కోసం 31 వైద్య శిబిరాలు, 22 అంబులెన్సులు సిద్ధంగా ఉంచారు. అవసరమైన చోట మొబైల్ వైద్య బృందాలు కూడా పనిచేస్తాయి. భక్తులకు తాగునీటి కొరత లేకుండా 115 వాటర్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే మజ్జిగ, పులిహోర వంటి ప్రసాదాల పంపిణీ ప్రాంతాల్లో పరిశుభ్రత కోసం ప్రత్యేక సిబ్బందిని నియమించారు.  

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పాఠశాలల సెలవు

ఇక భక్తుల సౌకర్యార్థం మార్గమంతా 595 తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు కూడా అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. అధికారులు సూచించిన మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ఏర్పాట్లతో ఈ ఏడాది గిరి ప్రదక్షిణను మరింత సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు చేపట్టింది.

TAGS:
School holidays
Tomorrow Holiday
221 Schools Holiday
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