School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. కారణం ఇదే..!!

School Holidays  Tomorrow:  విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్. రేపు సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ బుధవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. అయితే ఎక్కడ, ఏయే జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలువు ప్రకటించారు.. ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం. 
అనంతపురం పట్టణంలో రేపు జరగబోయే “సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ విజయోత్సవ సభ” కు సంబంధించి ఒక ముఖ్య నిర్ణయం వెలువడింది. ఈ సభకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ హాజరుకానున్నారు. పెద్ద ఎత్తున జనసందోహం ఉండే అవకాశం ఉండటంతో, ప్రజల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా ఉండేందుకు అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.

ఈ క్రమంలో అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాల్లోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు రేపు సెలవు ప్రకటించారు. సభ కారణంగా పట్టణంలో రద్దీ పెరగనుందని, విద్యార్థుల రవాణా సౌకర్యం దెబ్బతినే అవకాశముందని అధికారులు అంచనా వేసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో రేపటికి విద్యాసంస్థలు మూసిఉండనున్నాయి. 

అయితే విద్యార్థుల పాఠశాల రోజుల సంఖ్య తగ్గకుండా ఉండేందుకు మరో చర్య కూడా తీసుకున్నారు. రేపు హాలీడే ఇచ్చినందున బదులుగా, ఈ నెల 13వ తేదీ, అంటే రెండవ శనివారం, పాఠశాలలు, కళాశాలలు యథావిధిగా పనిచేయనున్నాయి. సాధారణంగా రెండవ శనివారం సెలవు ఉండే ఆచారాన్ని ఈసారి మార్చారు.

ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో సభకు హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఈ చర్య తీసుకుంది ప్రభుత్వం. మరోవైపు సభకు సంబంధించి అధికారులు భద్రతా ఏర్పాట్లు కూడా  చేస్తున్నారు.

 ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు చేపడుతూ, పట్టణంలోని ప్రధాన మార్గాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల భద్రతతో పాటు, పట్టణ రవాణా వ్యవస్థ సజావుగా నడిచేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల తల్లిదండ్రులు సైతం సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

మొత్తంగా అనంతపురంలో రేపు జరిగే సూపర్ 6 విజయోత్సవ సభ కారణంగా విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించడం ఒక జాగ్రత్త చర్యగా అధికారులు చెబుతున్నారు. ఒకవైపు సభ విజయవంతంగా సాగడానికి, మరోవైపు విద్యార్థుల చదువుకు అంతరాయం కలగకుండా చూసే ప్రయత్నం చేస్తూ 13వ తేదీన పాఠశాలలు పనిచేయనున్నాయి.  

School Holidays Tomorrow Anantapur chandrababunaidu Pawankalyan Super6SuccessMeet AndhraPradeshNews SchoolsHoliday CollegesHoliday AnantapurSabha APpolitics latestnews

