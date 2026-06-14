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Muharram Holiday: ముహర్రం సెలవు తేదీ మార్చాలని విజ్ఞప్తి.. ఈ నెల స్కూళ్లకు సెలవు ఎప్పుడంటే!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 14, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:38 AM IST

Muharram Holiday:ముహర్రం ఆప్షనల్ సెలవు తేదీ విషయంలో ఏపీ ప్రైమరీ టీచర్స్ అసోసియేషన్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. సంప్రదాయానికి భిన్నంగా సెలవు ప్రకటించారని పేర్కొంటూ, తేదీని మార్చాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.

School Holiday Update1/5

స్కూల్ హాలిడే న్యూస్

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ముహర్రం ఆప్షనల్ సెలవు తేదీపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రైమరీ టీచర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కీలక విజ్ఞప్తి చేసింది. సంప్రదాయంగా ముహర్రం పండుగకు ముందు రోజు ఆప్షనల్ సెలవు ఇచ్చే విధానం కొనసాగుతుందని, అయితే ఈసారి ప్రకటించిన తేదీ సరైనది కాదని సంఘం పేర్కొంది.ఉపాధ్యాయుల సంఘం వివరాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది ముహర్రం ఈ నెల 26వ తేదీన వస్తోంది. అయితే ప్రభుత్వం 16వ తేదీనే ఆప్షనల్ సెలవుగా ప్రకటించిందని వారు తెలిపారు. పండుగ తేదీకి చాలా రోజుల ముందే సెలవు ఇవ్వడం వల్ల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులకు పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.  

AP Teachers Association2/5

ఏపీ స్కూల్ హాలిడే

ప్రతి సంవత్సరం ముహర్రం సందర్భంగా పండుగకు అనుగుణంగా సెలవులు ప్రకటిస్తారని, ఈసారి కూడా అదే విధానాన్ని అనుసరించాలని సంఘం కోరింది. సెలవు తేదీని పునఃపరిశీలించి, ముహర్రం తేదీకి దగ్గరగా ఉండేలా మార్పు చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది.  

Andhra Pradesh School Holiday3/5

ముహర్రం సెలవు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముహర్రం సందర్భంగా 26వ తేదీన సాధారణ సెలవు, 25వ తేదీన ఆప్షనల్ సెలవు ప్రకటించిన విషయాన్ని కూడా సంఘం ప్రస్తావించింది. అదే తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా సెలవుల షెడ్యూల్‌ను రూపొందించాలని సూచించింది.  

Muharram Optional Holiday4/5

ముహర్రం ఆప్షనల్ సెలవు

సెలవు తేదీ మార్పు వల్ల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పండుగను సక్రమంగా జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుందని సంఘం అభిప్రాయపడింది. అలాగే సంప్రదాయాలను గౌరవించే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరింది.  

Muharram Holiday5/5

ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూల్ హాలిడే

ఈ విజ్ఞప్తిపై ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. విద్యాశాఖ అధికారులు ఈ అంశాన్ని పరిశీలించి తగిన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఉపాధ్యాయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ముహర్రం సెలవు తేదీపై ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వస్తుందేమోనని అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
School Holiday
school holiday news
ap school holiday
Muharram Holiday
Muharram Optional Holiday
Andhra Pradesh school holiday

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