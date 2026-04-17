Summer Holidays 2026: స్కూల్ పిల్లలకు పండగే పండగ! ఏకంగా 55 రోజులు వేసవి సెలవులు.. సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం!

School Holidays 2026: రాష్ట్రంలో ఎండలు భగభగ మండుతున్నాయి. రోజురోజుకు ఎండల తీవ్రత మరింత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు పండుగ లాంటి శుభవార్త చెప్పింది. స్కూళ్లకు ఏకంగా 55 రోజులు సెలవులను ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలన్నీంటికి ఏప్రిల్ 20వ తేదీ నుండి జూన్ 15వ తేదీ వరకు హాలీడేస్ ప్రకటించారు. మరి ఈ సెలవులు ఏ రాష్ట్రంలో అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్. ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం వేసవి సెలవులను ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ 20వ తేదీ నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి. ఎండలు మండుతుండటంతో పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని.. ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటమే ప్రధాన లక్ష్యమన్నారు. కాగా సీఎం తీసుకున్న నిర్ణయంపై విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఛత్తీస్గఢ్లో తీవ్రమైన వేడిగాలులు వీస్తున్నాయి. పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ వడగాలుల హెచ్చరిక జారీ చేసింది . రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీలు దాటే అవకాశం ఉంది. రాజధాని రాయ్పూర్లో తీవ్రమైన వేడి నెలకొంది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని.. ప్రభుత్వం పాఠశాలల వేసవి సెలవుల తేదీలను మార్చింది.
దీంతో రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ సహాయక, ప్రభుత్వేతర మరియు ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఏప్రిల్ 20 నుండి జూన్ 15 వరకు వేసవి సెలవులు ఉంటాయి. అయితే ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఉపాధ్యాయులకు మాత్రం వర్తించదు. వారు పాఠశాలలకు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలి.
పాఠశాలలకు హాలిడేస్ వస్తున్నాయంటే చాలు విద్యార్థులు ఎగిరిగంతులేస్తారు. అలాంటిది ఇప్పుడు ముందుగానే ఏకంగా 55 రోజులు సెలవులు ప్రకటించడంతో విద్యార్థుల ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు.
అయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గమనించాలి. ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. అందువల్ల పిల్లలంతా బయటకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉండాలి. మరీ ముఖ్యంగా మధ్యాహ్న సమయంలో బయట అడుగు పెట్టకపోవడమే మంచిది.