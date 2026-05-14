School Summer Holidays 2026:దేశవ్యాప్తంగా ఎండలు రోజురోజుకు తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలకు పైగా నమోదవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేసవి సెలవులను ప్రకటిస్తున్నాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే స్కూల్స్ మూసివేయగా, మరికొన్ని చోట్ల త్వరలో సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే వేసవి సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ చివరి వారం నుంచి ప్రారంభమైన సెలవులు జూన్ వరకు ఉండనున్నాయి. అయితే ఉత్తర భారత రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఇప్పుడు సెలవుల ప్రకటనలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మే 11 నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి. అక్కడి విద్యాశాఖ నిర్ణయం ప్రకారం విద్యార్థులకు దాదాపు 50 రోజులపాటు సెలవులు లభించనున్నాయి. జూలై 1న తిరిగి స్కూల్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. పెరుగుతున్న ఎండలు, వడగాలుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా వేసవి సెలవులపై స్పష్టత వచ్చింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మే 20 నుంచి జూన్ 15 వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మాత్రం మే 15 నుంచే హాలిడేస్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించాయి. ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగితే ముందుగానే సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు.
రాజస్థాన్లో పరిస్థితి మరింత కఠినంగా ఉంది. అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం భారీ ఎండలు నమోదవుతుంటాయి. దీంతో మే 17 నుంచి జూన్ 20 వరకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు. కొన్ని జిల్లాల్లో ఇప్పటికే స్కూల్ టైమింగ్స్ కూడా మార్చేశారు. అవసరమైతే సెలవులను ఇంకా పొడిగించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. బీహార్, హర్యానా రాష్ట్రాల్లో జూన్ 1 నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. హర్యానాలో జూన్ 30 వరకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. పంజాబ్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో కూడా దశలవారీగా స్కూల్స్కు హాలిడేస్ ప్రకటిస్తున్నారు.
ఎండల కారణంగా చిన్న పిల్లలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వాలు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలను బయటకు పంపేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.