Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /School Summer Holidays 2026: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. జూన్ 30 వరకు స్కూల్స్‌కు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ!

School Summer Holidays 2026: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. జూన్ 30 వరకు స్కూల్స్‌కు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 14, 2026, 12:28 PM IST|Updated: May 14, 2026, 12:28 PM IST

School Summer Holidays 2026:దేశవ్యాప్తంగా ఎండలు రోజురోజుకు తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలకు పైగా నమోదవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేసవి సెలవులను ప్రకటిస్తున్నాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే స్కూల్స్ మూసివేయగా, మరికొన్ని చోట్ల త్వరలో సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి.

Rajasthan School Holidays1/5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే వేసవి సెలవులు కొనసాగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ చివరి వారం నుంచి ప్రారంభమైన సెలవులు జూన్ వరకు ఉండనున్నాయి. అయితే ఉత్తర భారత రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఇప్పుడు సెలవుల ప్రకటనలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.  

UP School Summer Vacation2/5

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మే 11 నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి. అక్కడి విద్యాశాఖ నిర్ణయం ప్రకారం విద్యార్థులకు దాదాపు 50 రోజులపాటు సెలవులు లభించనున్నాయి. జూలై 1న తిరిగి స్కూల్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. పెరుగుతున్న ఎండలు, వడగాలుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.  

July 1 Schools Reopen3/5

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కూడా వేసవి సెలవులపై స్పష్టత వచ్చింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మే 20 నుంచి జూన్ 15 వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మాత్రం మే 15 నుంచే హాలిడేస్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించాయి. ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగితే ముందుగానే సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు.  

June 30 School Holidays4/5

రాజస్థాన్‌లో పరిస్థితి మరింత కఠినంగా ఉంది. అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం భారీ ఎండలు నమోదవుతుంటాయి. దీంతో మే 17 నుంచి జూన్ 20 వరకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు. కొన్ని జిల్లాల్లో ఇప్పటికే స్కూల్ టైమింగ్స్ కూడా మార్చేశారు. అవసరమైతే సెలవులను ఇంకా పొడిగించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. బీహార్, హర్యానా రాష్ట్రాల్లో జూన్ 1 నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. హర్యానాలో జూన్ 30 వరకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. పంజాబ్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో కూడా దశలవారీగా స్కూల్స్‌కు హాలిడేస్ ప్రకటిస్తున్నారు.  

School Reopening Date5/5

ఎండల కారణంగా చిన్న పిల్లలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వాలు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలను బయటకు పంపేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

Tags:
School Summer Holidays 2026
Delhi School Holidays
Summer Vacation for Schools
School Reopening Date
June 30 School Holidays
July 1 Schools Reopen
UP School Summer Vacation
Rajasthan School Holidays

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల ప్రజలకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రేవంత్

వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల ప్రజలకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రేవంత్

CM Revanth Reddy21 min ago
2

స్క్రీన్ ప్లే అదిరిపోయింది.. కరీంనగర్ PMJ జువెలరీ దోపిడీకి స్కెచ్ గీసింది జైలులోనే..

Karimnagar37 min ago
3

టీ20ల్లో విరాట్ కోహ్లీ అరాచకం.. క్రిస్‌గేల్, బ‌ట్ల‌ర్‌, వార్న‌ర్ రికార్డులు బ్రేక్!

Virat Kohli39 min ago
4

786 సిరీస్ నోట్లు 3 ఉంటే రూ.86 లక్షలు మీ సొంతం.. ఫేస్‌బుక్‌లో చూసి కాల్ చేస్తే..!

Online Scam1 hr ago
5

వామ్మె.. నాగుపాము తల నుంచి నాగమణి తీస్తున్న వీడియో..

Real Naagmani Video1 hr ago