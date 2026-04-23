English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • School Holidays: సెలవులొచ్చేశాయ్..! రేపటి నుంచి తెలంగాణలో 50 రోజులు, ఏపీలో 49 రోజులు, స్కూళ్లకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఫుల్ లిస్ట్!

School Holidays: సెలవులొచ్చేశాయ్..! రేపటి నుంచి తెలంగాణలో 50 రోజులు, ఏపీలో 49 రోజులు, స్కూళ్లకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఫుల్ లిస్ట్!

Tomorrow Onwards Summer School Holidays In Telugu States: విద్యార్థులకు శుభవార్త రేపటి నుంచి ఏపీ, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా స్కూళ్లకు వేసవి సెలవు లు ప్రారంభమవుతున్నాయి. వేసవికాలం దృష్ట్యా ప్రతి ఏడాది ఈ సెలవులు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రకటిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో 2026 ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి జూన్ 12వ తేదీ వరకు స్కూళ్లు బంద్‌ ఉంటాయి. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూన్ 11 వరకు వేసవి సెలవులు ఉంటాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

 ప్రతిరోజూ స్కూలు హోంవర్కులు, ప్రాజెక్టులతో సతమతమవుతున్న విద్యార్థులకు ఉపశమనం అందించేవి సెలవులు.  వేసవి సెలవులతో లాంగ్ బ్రేక్ వారికి లభిస్తుంది. రేపటి నుంచి 2026 ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్ని స్కూళ్లు బంద్ ఉంటాయి.  

2 /6

 ఎండలు విపరీతంగా పెరుగుతున్న  నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటిస్తారు. అదే కాదు కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం అయ్యే ముందు ఈ స్కూళ్లకు సెలవులు ఉంటాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూన్ 11వ తేదీ వరకు వేసవి సెలవులు ప్రకటించారు.  మొత్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 50 రోజుల పాటు స్కూళ్లకు సెలవు లభించాయి.  

3 /6

 2026-27 కు సంబంధించిన అకడమిక్ సంవత్సరం‌ 2026 జూన్ 12 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. నేటి వరకు స్కూళ్లకు ఒంటపూట బడులు కూడా నిర్వహించారు. ఎండల తీవ్రత నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు ఒంటిపూట బడులు సాగాయి. ఇక రేపటి నుంచి సెలవుల ప్రారంభం కానున్నాయి.  

4 /6

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా రేపటి నుంచే సమ్మర్ బ్రేక్ విద్యార్థులకు లభిస్తుంది. మళ్ళీ జూన్ 11వ తేదీ స్కూలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. మొత్తంగా 49 రోజులపాటు స్కూళ్లకు అక్కడ సెలవులు లభిస్తాయి. స్కూళ్లకు సెలవుల నేపథ్యంలో విద్యార్థులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

5 /6

 వేసవి సెలవుల్లో మధ్యాహ్నం వేళలో పిల్లలు బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో వడదెబ్బకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కేవలం సాయంత్రం సమయంలోనే పిల్లలు ఆడుకోవడానికి బయటకు పంపించాలి.  

6 /6

ఊర్లకు వెళ్ళిన విద్యార్థులు ఈత కోసం చెరువులు, కాలువల వద్దకు వెళ్లకుండా తల్లిదండ్రులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కనీసం ప్రతిరోజు గంటసేపైనా చదివించడానికి ప్రయత్నించండి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. కొత్త విద్యా సంవత్సరం ముందు ఏదైనా కొత్త పాఠ్యపుస్తకాలు చదవడం మంచిది.

Summer school holidays 2026 AP and Telangana School summer holidays 2026 start date TS school summer holidays 2026 AP school summer holidays 2026 notification

Next Gallery

